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الأهلي يوافق على انتقال مدافعه إلى نادي فيوتشر إعارة لمدة موسم

الإثنين 13/سبتمبر/2021 - 01:06 م
الاهلي
الاهلي
علي نبوي
وافق النادي الأهلي بشكل نهائي على انتقال مدافعه محمد عبد المنعم إلى صفوف  نادي فيوتشر إف سي لمدة موسم على سبيل الإعارة.

وسيلحق عبد المنعم بزملائه سعد سمير وكريم نيدفيد ومصطفى البدري وفارس طارق في نادي فيوتشر الذي يظهر في الدوري الممتاز للمرة الأولى.

وكان الفجر الرياضي قد انفرد في وقت سابق بخبر انتقال عبد المنعم إلى فيوتشر إف سي 

من هنا:

https://www.elfagr.org/4281795

وكشف مصدر داخل النادي الأهلي على إتمام فيوتشر اتفاقه مع النادي الأحمر على استعارة اللاعب الشاب لمدة موسم.

وأضاف المصدر بأن الصفقة ستتم بشكل رسمي بعد الاحتفالية التي يقيمها النادي الأهلي غدًا الثلاثاء بمناسبة تتويج فريق الكرة بالنجمة العاشرة في إفريقيا.

الجدير بالذكر أن محمد عبد المنعم لعب الموسم الماضي معارًا لنادي سموحة وتلقى عدة عروض لكنه فضل الانتقال إلى فيوتشر إف سي.

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