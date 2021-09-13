احمد سعد لأصالة: ألف مبروك تستاهلي الحب والسعادة

وفي سياق آخر، حصد المطرب أحمد سعد جائزة أفضل تتر عن مسلسل "الاختيار 2"، وذلك في حفل توزيع جوائز دير جيست فى الدورة الـ18، الذى أقيم مساء يوم الجمعة الماضية .





حرص الفنان أحمد سعد، على تهنئة النجمة اصالة بزواجها من الشاعر العراقي فائق حسن .وكتب أحمد سعد، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل "فيسبوك": "ألف مبروك يا حبيبتي على الزواج تستاهلي الحب والخير والسعادة زي ما انتي مصدر السعادة لكل اللي حواليكي".