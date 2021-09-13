مصرع سيدة في حادث أعلى الطريق الدائري.. ونجاة طفلتها من الموت

لقيت سيدة مصرعها وأصيبت طفلتها في حادث سير أعلى الطريق الدائري شمال الجيزة.



وتلقى مسؤول غرفة عمليات الإدارة العامة للمرور إشارة من شرطة النجدة بوقوع حادث ووجود مصابة أعلى الدائري بمنطقة البراجيل.



وكشفت المعاينة أن سيارة صدمت سيدة وطفلتها، فارقت الأم الحياة بعد فشل محاولات إنقاذها من قبل الأطقم الطبية بالمستشفى متأثرة بإصابتها بكسور أحدث لها نزيف داخلي.



العناية الإلهية كانت رحيمة بالطفلة التي نجت من الموت وتتلقى العلاج في مستشفى إمبابة الموظفين لحين التوصل إلى أهليتها واستلامها.



وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتصريح بالدفن.