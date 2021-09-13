الإثنين المقبل.. جومانة مراد ضيفة برنامج "it's show time"



ومن المقرر أن تتحدث جومانة خلال ذلك اللقاء عن عودتها إلى عالم الفن بعد فترة غياب دامت إلى سنوات، وعما تغير فيها بعد الزواج والانجاب، وعن تفاصيل أعمالها الفنية المقبلة.



يذكر أن آخر أعمال الفنانة جومانة مراد مسلسل "خيانة عهد" الذى تم عرضه في دراما رمضان 2020، تأليف أمين جمال وأحمد عادل، وإخراج سامح عبد العزيز، وبطولة كل من: يسرا، حلا شيحة، عبير صبرى، بيومي فؤاد، خالد أنور، خالد سرحان، وهنادي مهنى، تيام مصطفى قمر، فرح الزاهد، سلوى عثمان ورمزي العدل.

تحل الفنانة جومانة مراد ضيفة في برنامج it's show time عبر قناة CBC،مع الإعلامية دينا حويدق، وذلك يوم الاثنين المقبل في تمام الساعة التاسعة مساءً.