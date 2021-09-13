دنيا عبد العزيز تكشف عن تطورات حالتها الصحية بعد إصابتها في القدم









كشفت الفنانة دنيا عبد العزيز عن تطورات حالتها الصحية بعد تعرضها لحادث أثناء تقديمها لمسرحية "زقازق المدق".



وقالت دنيا عبد العزيز في تصريحات صحفية لها:" عندما كنت أقف على المسرح سمعت صوت في ركبتي، ثم ذهبت بعدها للطبيب وقال لي يجب أن أعمل أشعة رنين على القدم، عندما قمت بعملها قال لي لديك قطع جزئي في الوتر".



"زقاق المدق" عن قصة الروائي نجيب محفوظ، وتم تصويرها كفيلم سابقا، وتقوم دنيا عبد العزيز بإعادة تجسيد لشخصية الفنانة "شادية" في الفيلم والتي كانت تحمل اسم "حميدة".



مسرحية "زقاق المدق" بطولة دنيا عبد العزيز، محسن محيى الدين، نهال عنبر، كريم الحسيني، ضياء عبد الخالف، بهاء ثروت، عبدالله سعد، أحمد صادق، حسان العربى، سيد عبد الرحمن، مروة نصير، مراد فكرى، عصام مصطفى، أحمد شومان، عبد الرحمن عزت، إبراهيم غنام، هاني عبد الهادي، صابر رامي، رؤية درامية وأشعار محمد الصواف، إخراج واستعراضات عادل عبده.