Advertisements

دنيا عبد العزيز تكشف عن تطورات حالتها الصحية بعد إصابتها في القدم

الإثنين 13/سبتمبر/2021 - 02:11 م
دنيا عبد العزيز
دنيا عبد العزيز
نادين نجدي




كشفت الفنانة دنيا عبد العزيز عن تطورات حالتها الصحية بعد تعرضها لحادث أثناء تقديمها لمسرحية "زقازق المدق". 

وقالت دنيا عبد العزيز في تصريحات صحفية لها:" عندما كنت أقف على المسرح سمعت صوت في ركبتي، ثم ذهبت بعدها للطبيب وقال لي يجب أن أعمل أشعة رنين على القدم، عندما قمت بعملها قال لي لديك قطع جزئي في الوتر".

"زقاق المدق" عن قصة الروائي نجيب محفوظ، وتم تصويرها كفيلم سابقا، وتقوم دنيا عبد العزيز بإعادة تجسيد لشخصية الفنانة "شادية" في الفيلم والتي كانت تحمل اسم "حميدة".

مسرحية "زقاق المدق"  بطولة دنيا عبد العزيز، محسن محيى الدين، نهال عنبر، كريم الحسيني، ضياء عبد الخالف، بهاء ثروت، عبدالله سعد، أحمد صادق، حسان العربى، سيد عبد الرحمن، مروة نصير، مراد فكرى، عصام مصطفى، أحمد شومان، عبد الرحمن عزت، إبراهيم غنام، هاني عبد الهادي، صابر رامي، رؤية درامية وأشعار محمد الصواف، إخراج واستعراضات عادل عبده.

الكلمات المفتاحية

مسرحية زقاق المدق كريم الحسيني دنيا عبد العزيز إصابة دنيا عبد العزيز

أخبار تهمك

الأهلي يوافق على انتقال "كامبوس" إلى فيوتشر

منذ أقل من ساعتين

بيان عاجل من التعليم بشأن عقد الامتحانات في الأيام التالية لأعياد المسيحيين

منذ حوالي 3 ساعات

إيهاب جلال يحسم مستقبل عبد الله السعيد بعد مفاوضات الزمالك

منذ ساعتين و 43 دقيقة

عاجل.. نجم جديد يرحل عن صفوف الأهلي

منذ حوالي 21 ساعة

الكشف عن حقيقة تفاوض الزمالك مع بن غيث

منذ ساعتين و 10 دقيقة

موعد مباراة الزمالك وبرشلونة والقنوات الناقلة في كأس العالم للاندية

منذ حوالي 4 ساعات

النقاز يثير غضب نجم الزمالك

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. أول تعليق من أصالة نصري بعد عقد قرانها

منذ حوالي 13 ساعة

بالأسماء.. تعرف على قائمة الراحلين عن الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. مفاجأة كبرى بشأن تقليص عقوبة شيكابالا

منذ حوالي 16 ساعة

السيسي يوفد مندوبين للتعزية في وفاة أحمد سمير الملا

منذ 36 دقيقة

عاجل.. مفاجأة مدوية عن راتب البرتغالي كارلوس كيروش

منذ حوالي 14 ساعة

كارتيرون يطالب الزمالك بحسم صفقتين من العيار الثقيل

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. الأهلي يعير نجميه إلى فيوتشر اف سي

منذ أقل من ساعتين

الكشف عن مدى إصابة نجم ليفربول

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. الزمالك يحفز مصطفى فتحي بقرار مفاجئ

منذ حوالي 10 ساعة

موضوعات متعلقة

نهال عنبر تروج لمسرحيتها الجديدة بهذه الطريقة

نهال عنبر تكشف عن شخصيتها في مسرحية "زقاق المدق"

اليوم.. عقد مؤتمر صحفي لمسرحية "زقاق المدق"

مسرحية "زقاق المدق" قريبا بالإسكندرية

في هذا الموعد.. عرض مسرحية "زقاق المدق" على مسرح محمد عبدالوهاب بالإسكندرية

26 أغسطس.. افتتاح العرض المسرحي "زقاق المدق" على مسرح محمد عبدالوهاب

نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
10:30 م

عاجل.. مفاجأة كبرى بشأن تقليص عقوبة شيكابالا

عاجل.. الأهلي يعير نجميه إلى فيوتشر اف سي

12:48 م

عاجل.. الزمالك يحفز مصطفى فتحي بقرار مفاجئ

04:30 ص

السيسي يوفد مندوبين للتعزية في وفاة أحمد سمير الملا

02:06 م

كارتيرون يطالب الزمالك بحسم صفقتين من العيار الثقيل

11:36 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رسائل السياسة من العراق

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: وهم الشهادة الجامعية.. وثلث أثرياء العالم لم يلتحقوا بالجامعات

عائشة نصار
عائشة نصار

عائشة نصار تكتب: طالبان تظهر «العين الحمراء» لداعش وتغازل القاعدة

ads
Advertisements