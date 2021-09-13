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وزير التعليم العالى يتلقى تقريرا حول نشر الوعي المجتمعي بين طلاب الجامعات

الإثنين 13/سبتمبر/2021 - 01:57 م
وزير التعليم العالي
وزير التعليم العالي
مارينا بشارة
تلقى الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي تقريرًا مقدمًا من الدكتور محمد لطيف أمين المجلس الأعلى للجامعات بشأن اجتماع المجلس الأعلى لشئون التعليم والطلاب بمقر جامعة بورسعيد، بحضور الدكتور أيمن إبراهيم رئيس الجامعة.

وجه المجلس الشكر لجامعة بورسعيد على استضافتها لفعاليات المجلس وسط إجراءات احترازية ووقائية ضد فيروس كورونا، معربًا عن تمنياته للجامعة بتحقيق المزيد من التقدم والازدهار في تحقيق رسالتها السامية.

تكريم روساء الجامعات
 
كما كرم المجلس نواب رؤساء الجامعات لشئون التعليم والطلاب، الذين انتهت فترة عملهم بالجامعة، وهم الدكتور هشام جابر نائب رئيس جامعة الإسكندرية، ود. خالد عطاالله نائب رئيس جامعة الفيوم، والدكتور الرفاعي مبارك نائب رئيس جامعة طنطا، كما هنأ المجلس الدكتور وائل عبدالسلام بمناسبة تعيينه قائمًا بأعمال نائب رئيس جامعة الإسكندرية لشئون التعليم والطلاب.

مناقشة عدد من الموضوعات الهامة

 
وأشار التقرير إلى مناقشة المجلس خلال اجتماعه عددًا من الموضوعات الهامة على مستوى الجامعات المصرية، ومنها استعراض القواعد الاسترشادية الخاصة بالعبء التدريسي لبرامج الساعات المعتمدة للمرحلة الجامعية الأولى، وجدول حساب المجموع التراكمي؛ للاستعانة بها في دراسة اللوائح الواردة للجان قطاعات التعليم الجامعي، ووضع الأطر المرجعية لها. 

تقارير عن أنشطة الجامعات لنشر الوعي المجتمعي 

 
كما استعرض المجلس تقارير عن أنشطة الجامعات لنشر الوعي المجتمعي  بين الطلاب خلال العام الماضي، مشيدًا بمبادرة جامعة عين شمس بطباعة كتيب عن جهود الجامعات في نشر الوعي المجتمعي بين طلاب الجامعات المصرية.

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