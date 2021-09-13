Advertisements

الأمم المتحدة: طالبان تخالف وعودها بشأن حقوق النساء

الإثنين 13/سبتمبر/2021 - 01:57 م
بوابة الفجر
منار طارق
صرح مسؤول في الأمم المتحدة، الإثنين، بأن حكام طالبان في أفغانستان يتناقضون مع الوعود العامة بشأن الحقوق، بما في ذلك أوامرهم للنساء بالبقاء في المنزل، ومنع الفتيات المراهقات من الذهاب إلى المدرسة، وإجراء عمليات تفتيش من منزل إلى منزل بحثًا عن أعداء سابقين.

وقالت المفوضة السامية لحقوق الإنسان ميشيل باشيليت إن أفغانستان تمر "بمرحلة جديدة وخطيرة" منذ استيلاء الجماعة الإسلامية المتشددة على السلطة الشهر الماضي مع قلق كثير من النساء وأفراد المجتمعات العرقية والدينية. وقالت لمجلس حقوق الإنسان في جنيف: "في تناقض مع التأكيدات بأن طالبان ستحافظ على حقوق المرأة، على مدى الأسابيع الثلاثة الماضية، تم استبعاد النساء تدريجيًا من المجال العام".

وأعربت باشيليت عن استيائها من تركيبة حكومة طالبان، مشيرة إلى غياب المرأة وهيمنة عرقية البشتون عليها. وقالت إنه في بعض الأماكن، مُنعت الفتيات فوق سن 12 عامًا من المدرسة بينما طُلب من النساء البقاء في المنزل، في ارتداد لحكم طالبان القمعي بين عامي 1996-2001 قبل الغزو الذي قادته الولايات المتحدة والذي أطاح بهن.

وأشارت باشليه إلى تعهدات أخرى مخالفة لمنح العفو لموظفي الخدمة المدنية السابقين وضباط الأمن المرتبطين بالحكومة السابقة وحظر عمليات التفتيش من منزل إلى منزل. وأضافت أن الأمم المتحدة تلقت مزاعم متعددة بشأن عمليات تفتيش لمن عملوا مع الشركات الأمريكية وقوات الأمن بينما أبلغ بعض موظفي الأمم المتحدة عن تزايد الهجمات والتهديدات.

وأضافت أنه تم تلقي مزاعم موثوقة بارتكاب أعمال قتل انتقامية لبعض أفراد الجيش الأفغاني السابقين. ودعت باشليه إلى آلية لمراقبة الحقوق في أفغانستان، قائلة "أكرر مناشدتي لهذا المجلس أن يتخذ إجراءات جريئة وقوية تتناسب مع خطورة هذه الأزمة".

الكلمات المفتاحية

طالبان افغانستان طالبان حقوق النساء الامم المتحدة

أخبار تهمك

النقاز يثير غضب نجم الزمالك

منذ حوالي 6 ساعات

الأهلي يوافق على انتقال "كامبوس" إلى فيوتشر

منذ أقل من ساعتين

السيسي يوفد مندوبين للتعزية في وفاة أحمد سمير الملا

منذ 37 دقيقة

عاجل.. نجم جديد يرحل عن صفوف الأهلي

منذ حوالي 21 ساعة

بيان عاجل من التعليم بشأن عقد الامتحانات في الأيام التالية لأعياد المسيحيين

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. مفاجأة كبرى بشأن تقليص عقوبة شيكابالا

منذ حوالي 16 ساعة

موعد مباراة الزمالك وبرشلونة والقنوات الناقلة في كأس العالم للاندية

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. أول تعليق من أصالة نصري بعد عقد قرانها

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. الزمالك يحفز مصطفى فتحي بقرار مفاجئ

منذ حوالي 10 ساعة

إيهاب جلال يحسم مستقبل عبد الله السعيد بعد مفاوضات الزمالك

منذ ساعتين و 43 دقيقة

الكشف عن حقيقة تفاوض الزمالك مع بن غيث

منذ ساعتين و 10 دقيقة

بالأسماء.. تعرف على قائمة الراحلين عن الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

الكشف عن مدى إصابة نجم ليفربول

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. الأهلي يعير نجميه إلى فيوتشر اف سي

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. مفاجأة مدوية عن راتب البرتغالي كارلوس كيروش

منذ حوالي 14 ساعة

كارتيرون يطالب الزمالك بحسم صفقتين من العيار الثقيل

منذ حوالي 3 ساعات

موضوعات متعلقة

الأمم المتحدة تطالب فرنسا بتحقيق حول عنف الشرطة ضد السترات الصفراء

الأمم المتحدة: النظام الإيراني ينفذ أحكام الإعدام بحق الأطفال

مفوضة الأمم المتحدة: إعدام الصبيين الإيرانيين مخالف للقانون الدولى

مفوضة الأمم المتحدة: على فنزويلا إطلاق سراح المعارضين المسجونين

باكستان تتخوف من إبادة جماعية في كشمير

أمين عام الأمم المتحدة يدعو طالبان إلى وقف الهجوم على أفغانستان

نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
10:30 م

عاجل.. مفاجأة كبرى بشأن تقليص عقوبة شيكابالا

عاجل.. الأهلي يعير نجميه إلى فيوتشر اف سي

12:48 م

عاجل.. الزمالك يحفز مصطفى فتحي بقرار مفاجئ

04:30 ص

السيسي يوفد مندوبين للتعزية في وفاة أحمد سمير الملا

02:06 م

كارتيرون يطالب الزمالك بحسم صفقتين من العيار الثقيل

11:36 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رسائل السياسة من العراق

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: وهم الشهادة الجامعية.. وثلث أثرياء العالم لم يلتحقوا بالجامعات

عائشة نصار
عائشة نصار

عائشة نصار تكتب: طالبان تظهر «العين الحمراء» لداعش وتغازل القاعدة

ads
Advertisements