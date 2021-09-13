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موعد مباراة مصر المقبلة في تصفيات إفريقيا المؤهلة إلى كأس العالم 2022
الإثنين 13/سبتمبر/2021 - 02:00 م
محمد الدمتناوي
يستعد منتخب مصر لمواجهة نظيره منتخب ليبيا، يوم السادس من شهر أكتوبر المقبل، ضمن منافسات الجولة الثانية من تصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2022.
وكان منتخب مصر قد تعادل في الجولة الثانية أيضًا أمام منتخب الجابون، بهدف لكل منهما، في حين فاز منتخب ليبيا على نظيره منتخب أنجولا بهدف نظيف.
ويلعب في المرحلة الثانية لتصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2022 قطر 40 منتخبًا مقسمة على 10 مجموعات، قبل الدخول في المرحلة الثالثة والأخيرة المكونة من 10 منتخبات صاعدة من المجموعات تتنافس في 5 مباريات بنظام الذهاب والإياب لتحديد المتأهلين إلى مونديال قطر.
موعد مباراة مصر وليبيا
ومن المقرر أن يلتقي منتخب مصر أمام نظيره ليبيا، يوم السادس من شهر أكتوبر المقبل، ضمن منافسات الجولة الثالثة من تصفيات كأس العالم قطر 2022.