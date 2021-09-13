موعد مباراة مصر المقبلة في تصفيات إفريقيا المؤهلة إلى كأس العالم 2022

يستعد منتخب مصر لمواجهة نظيره منتخب ليبيا، يوم السادس من شهر أكتوبر المقبل، ضمن منافسات الجولة الثانية من تصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2022.









وكان منتخب مصر قد تعادل في الجولة الثانية أيضًا أمام منتخب الجابون، بهدف لكل منهما، في حين فاز منتخب ليبيا على نظيره منتخب أنجولا بهدف نظيف.









ويلعب في المرحلة الثانية لتصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2022 قطر 40 منتخبًا مقسمة على 10 مجموعات، قبل الدخول في المرحلة الثالثة والأخيرة المكونة من 10 منتخبات صاعدة من المجموعات تتنافس في 5 مباريات بنظام الذهاب والإياب لتحديد المتأهلين إلى مونديال قطر.









موعد مباراة مصر وليبيا

ومن المقرر أن يلتقي منتخب مصر أمام نظيره ليبيا، يوم السادس من شهر أكتوبر المقبل، ضمن منافسات الجولة الثالثة من تصفيات كأس العالم قطر 2022.



