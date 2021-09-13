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موعد مباراة يوفنتوس ومالمو في دوري أبطال أوروبا

الإثنين 13/سبتمبر/2021 - 02:01 م
بوابة الفجر
أحمد عصام
يحل فريق يوفنتوس ضيفا ثقيلا على حساب مالمو السويدي، يوم غدا الثلاثاء 14 سبتمبر في اللقاء الذي سيجمع بين الفريقين على ملعب الأخير، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا.


توقيت مباراة يوفنتوس ضد مالمو
وستقام المباراة بين فريقي يوفنتوس ومالمو في الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، وفي الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وفي الساعة الحادية عشر مساءً بتوقيت دولة الإمارات العربية.


ويقع فريق يوفنتوس مع مالمو السويدي في المجموعة الثامنة والأخيرة، بجانب فريقي تشيلسي حامل لقب النسخة الماضية من دوري الأبطال وزينيت الروسي.

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