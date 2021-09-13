عاجل من المحكمة بشأن رجل الأعمال حسن راتب





يشار إلى أن الأجهزة الأمنية ألقت يوم الاثنين 28 يونيو القبض على راتب لاتهامه بتمويل البرلماني السابق علاء حسنين وآخرين بقضية "الآثار الكبرى".

رفضت محكمة جنوب القاهرة، اليوم الاثنين، الاستئناف المقدم من رجل الأعمال حسن راتب فى اتهامه بالاتجار والاشتراك بتمويل علاء حسانين فى قضية الآثار الكبرى إلى جانب اتهامه بغسل الأموال وإتلاف والتنقيب عن الآثار، عن تجديد حبسه 15 يومًا على ذمة التحقيقات، وتأييد حبسه.ومن المقرر نظر جلسة التجديد يوم 23 سبتمبر المقبل.