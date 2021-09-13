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"طب سوهاج" تنتخب أعضاء اللجنة المختصة باختيار المرشحين لعمادة الكلية

الإثنين 13/سبتمبر/2021 - 02:02 م
اللقاء
اللقاء
أيمن الجرادي


انعقد مجلس كلية الطب البشري بجامعة سوهاج، برئاسة الدكتور مصطفي عبد الخالق القائم بعمل رئيس الجامعة، لانتخاب عضو أساسي وأخر احتياطي ضمن اللجنة المختصة باختيار عميد كلية الطب البشري، فى ضوء القانون رقم ٢٩٣ لسنة ٢٠٢١م، بشأن تشكيل اللجان المختصة بترشيح القيادات الأكاديمية.

جاء ذلك بحضور الدكتور أسامة رشاد الشريف القائم بعمل عميد الكلية، والدكتور كمال الشرقاوي وكيل الكلية لخدمه المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور حمدي سعد مدير المستشفي الجامعي، ونخبة من رؤساء الأقسام وأعضاء مجلس الكلية، بمقر الكلية بالحرم الجامعي القديم.
التصويت
وقال "عبد الخالق"، أنه تم اليوم التصويت لاختيار عضو أساسي وأخر احتياطي عن طريق الاقتراع السري بين أعضاء مجلس الكلية، موضحًا أن اللجنة الرئيسية المعنية باختيار عميد كلية الطب البشري تتكون من خمسة أعضاء منهم عضوين من المجلس الأعلى للجامعات، وعضوين من مجلس الجامعة، إلى جانب العضوين الأساسي والاحتياطي من مجلس الكلية.
طرح ١٠ أساتذة
وأضاف "عبد الخالق"، أنه تم طرح ١٠ أساتذة من رموز الكلية للترشح، حيث أسفرت نتائج الاقتراع السري لأعضاء مجلس الكلية عن اختيار الدكتور عثمان عبد الكريم أستاذ متفرغ أمراض النساء والتوليد ووكيل الكلية الأسبق لشئون البيئة وخدمة المجتمع عضو أساسي، واختيار الدكتور علي أبو المجد أستاذ متفرغ أمراض الأطفال وعميد الكلية الأسبق كعضو احتياطي.

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