النيابة تؤكد ضبط وإحضار شاهد في قضية كتائب حلوان



استأنفت الدائرة الأولى إرهاب بمحكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع محاكم طرة، محاكمة 213 متهما في قضية المعروفة إعلاميا بـ "كتائب حلوان".

النيابة العامة

وقدمت النيابة العامة مايفيد بضبط وإحضار الشاهد الذي أصدرت المحكمة من قبل قرارا بضبطه وإحضاره.

كتاب قطاع الأحوال المدنية

كما قدمت النيابة كتاب قطاع الأحوال المدنية، والمتضمن بورود واقعة وفاة باسم صابر أحمد بتاريخ 12 يوليو 2021، وايضا كتاب هيئة النقل العام بالقاهرة والمتضمن التلفيات بأحد السيارات التي تم إحراقها وقيمتها بمبلغ 161128 جنية.



وأيضا قدمت النيابة كتاب محافظة القاهرة ومرفق به كتاب الشئون القانونية بحي حلوان والذي يفيد بعدم وجود تلفيات أو خسائر في حي حلوان بغضون عام 2014.



تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، وعضوية المستشارين رأفت زكي وحسن السايس وحسام فتحي، وبحضور حمدي الشناوي الأمين العام علي مأمورية طرة وبسكرتارية طارق فتحي



وسبق أن وافق المستشار الشهيد هشام بركات النائب العام، في شهر فبراير من عام 2015، على إحالة المتهمين في القضية إلى المحاكمة الجنائية، مع استمرار حبس 125 متهما احتياطيا على ذمة القضية، والأمر بضبط وإحضار بقية المتهمين الهاربين وتقديمهم للمحاكمة محبوسين.



وجاء فى أمر الإحالة، أن المتهمين فى غضون الفترة من 14 أغسطس 2013 وحتى 2 فبراير 2015 بدائرة محافظتى القاهرة والجيزة، تولوا قيادة جماعة أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، والحريات والحقوق العامة التى كفلها الدستور والقانون، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلم الاجتماعى.





واتهمت النيابة الجناة بأنهم فى غضون الفترة من 2013 حتى يناير 2017، بتولى المتهم الأول قيادة فى جماعة إرهابية الغرض منها الدعوة إلى الإخلال بالنظام الحالى وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وآمنه للخطر، وأنضم المتهمون من الثانى حتى الأخير لعناصر إرهابية مع علمهم بأغراضها، والمتهمون من الأول حتى السابع وأيضا الثانى عشر مولوا العناصر الإرهابية بأموال ومعلومات بقصد استخدامها فى جرائم إرهابية.