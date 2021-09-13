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اتحاد جدة السعودي يمدد عقد حارسه مارسيلو غروهي حتى عام 2023

الإثنين 13/سبتمبر/2021 - 02:05 م
بوابة الفجر
وكالات
مدد نادي اتحاد جدة يوم الجمعة عقد حارسه البرازيلي مارسيلو غروهي حتى عام 2023 ليبقى في صفوف الفريق لعامين قادمين.


وكان الاتحاد تعاقد مع الحارس البرازيلي من صفوف فريق غريميو مطلع موسم 2018 - 2019 إلا أنه لم يشارك إلا الموسم اللاحق بسبب إصابة في الكتف أبعدته طويلا عن الملاعب.


ويستعد الاتحاد إلى خوض مباريات دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين في الجولة الرابعة عندما يستضيف نادي أبها على أرضية مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة.

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حتى عام 2023 اتحاد جدة السعودي يمدد عقد حارسه اتحاد جدة السعودي

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