السيسي يوفد مندوبين للتعزية في وفاة أحمد سمير الملا

أوفد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اللواء وفيق طولان، للتعزية في وفاة الأستاذ الدكتور أحمد سمير الملا



كما أوفد الرئيس السيسي، العميد عصام نبيل للتعزية في وفاة والدة النائبة أمال إبراهيم عبد الحميد



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ومن جهةٍ أخرى، يلتقي الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع رئيس الوزراء الإسرائيلي "نفتالى بينيت".



وأوضح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن اللقاء المقرر عقده بمدينة شرم الشيخ من المنتظر أن يتناول التباحث حول عدد من الموضوعات الثنائية بين الجانبين في مختلف المجالات، وكذلك سبل وجهود اعادة احياء عملية السلام، فضلًا عن مستجدات الأوضاع على الساحتين الإقليمية والدولية.