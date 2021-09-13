"إي فاينانس": طرح الشركرة بالبورصة يسير وفق جدول زمني.. ولا نية للتأجيل

قال إبراهيم سرحان رئيس شركة إي فاينانس، إن طرح الشركة بالبورصة يسير وفقا للجدول الزمني لبرنامج الطروحات الحكومية على أن تكون خلال الربع الرابع من عام الجاري كحد أقصى، ولا يوجد نية لتأجيلها.

وكانت هالة السعيد وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، أعلنت ان الوزارة تستهدف استئناف برنامج الطروحات الحكومية قبل نهاية العام الجاري، دون خوض مزيد من التفاصيل عن أسماء الشركات التي تعتزم طرحها.

وتابع سرحان لـ" الفجر"،"هناك إجتماع الجمعية العمومية لشركة خلال 10 ايام القادمة ننتظر خلاله الموافقة على بدء إجراءات الطرح، وتحديد نسبة الأسهم التي سوف يتم طرحها.

وتعد شركة إي فاينانس أكثر الشركات ضمن برنامج الطروحات الحكومية جاهزة للطرح فى الوقت الجار، إذا قامت بتعيين من خلال مناقصة عامة تحالف بنكي الاستثمار فاروس رينيسانس كابيتال لإدارة عملية الطرح، و اختارت مكتب المحامة زكي هاشم كمستشار قانوني، ومكتب بيكر تيلي وحيد عبد الغفار لإجراء دراسة القيمة العادلة لسهم الشركة.

وأضاف "سرحان" ردا على استفسار حول السعر المرجح لسهم إي فاينانس بالبورصة، "أنه سعر طرح أسهم الشركة للاكتتاب العام سيكون جاذبة جدا للاستثمار دون الخوض في مزيد من التفاصيل.

وفي 2018 كشفت الحكومة عن تفاصيل برنامج الطروحات الحكومية بإدراج أكثر من 20 شركة مملوكة لها بالبورصة سواء عن طريق زيادة رأسمال شركات مدرجة بالفعل، أو طرح شركات جديدة بحجم يتراوح بين 80 إلى 100 مليار جنيه، وضمت أسماء الشركات التي تعتزم طرحها إنبي للبترول، ومصر للتأمين، وبنك القاهرة وبنك الاسكان والتعمير، ولكن لم تنفذ أي طرح منهم إلا باستثناء طرح حصة إضافية من الشركة الشرقية للدخان المطروحة بالفعل في البورصة.

وبحسب تصريحات سابقة لسرحان فإن من المتوقع أن تتم إجراءات طرح اي فاينانس بالبورصة عن طريق زيادة رأسمالها، مع رفض اي من المستثمرين الرئيسيين التخارج من حصتهم بالشركة لما لها من مستقبل استثماري واعد.

ويبلغ رأسمال إي فاينانس نحو 1.5 مليار جنيه، وتتوزع ملكيته بين وموزع بين بنك الاستثمار القومي الذي يمتلك الحصة الأكبر من، بنكي الأهلي وبنك مصر والبنك المركزي.