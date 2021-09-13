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محافظ المنيا يتابع سير العمل بمراكز تلقى لقاح كورونا بأبوقرقاص.. صور

الإثنين 13/سبتمبر/2021 - 02:08 م
الجولة
الجولة
أحمد الخميسي
تفقد اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، عددا من مراكز تلقى لقاح كورونا بمركز ابوقرقاص، وذلك لمتابعة آلية سير العمل وتذليل العقبات للتيسير على المواطنين.

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد نادي، وكيل وزارة الصحة، والدكتور محمد حلمي رئيس المدينة، حيث تفقد المحافظ، المركز الطبي الشرقي بابوقرقاص ووحدة تطعيم المسافرين بابيوها والمخصص للمسافرين بمركز ابوقرقاص.

 التوسع في توفير اللقاحات
قال المحافظ، إنه تم التوسع في توفير اللقاحات، وذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية من خلال توفير اللقاحات الخاصة بفيروس كورونا من خلال منافذ ومراكز ووحدات ثابتة ومتنقلة لتسهيل حصول المواطنين عليها حرصًا على صحتهم، ولحمايتهم من خطر الإصابة بفيروس كورونا، مما يساهم في استمرار عجلة الاقتصاد والتنمية.
الالتزام الكامل بتطبيق الإجراءات الاحترازية
شدد المحافظ، خلال الجولة على ضرورة الالتزام الكامل بتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية حفاظا على الجميع، ووجه المحافظ، وكيل وزارة الصحة بتواجد العاملين بالمراكز حتى إعطاء جميع المتواجدين اللقاح، مؤكدا على حسن استقبال ومعاملة المواطنين.

كما وجه المحافظ، الشكر للفرق الطبية القائمة على العمل في مراكز تلقى اللقاح، لما يبذلونه من جهد وعمل دؤوب.

وحرص المحافظ على الاستماع إلى المواطنين الراغبين في تلقى اللقاح، مؤكدا أن اللقاح مجاني لكافة المواطنين، مناشدا، المواطنين بالإسراع في التسجيل على الموقع الخاص بوزارة الصحة والسكان وهو: https:egcovac.mohp.gov.eg وذلك للحصول على اللقاح ضد فيروس كورونا المستجد، حرصا على صحتهم وسلامة المجتمع، وبموجب التسجيل يتم تحديد الأيام المخصصة للحصول على جرعة اللقاح، وذلك من خلال الخط الساخن 15335.

هذا وقد تم زيادة مراكز تلقي لقاح فيروس كورونا الخاص بالمسافرين، إلي 6 مراكز بجميع مراكز المحافظة، بالإضافة إلى مراكز تلقي اللقاح الثابتة وعددها 17 مركز وهي مخصصة لجميع المواطنين وكذلك 40 فريق طبي متحرك.
محافظ المنيا يتابع سير العمل بمراكز تلقى لقاح كورونا بأبوقرقاص.. صور
محافظ المنيا يتابع سير العمل بمراكز تلقى لقاح كورونا بأبوقرقاص.. صور
محافظ المنيا يتابع سير العمل بمراكز تلقى لقاح كورونا بأبوقرقاص.. صور
محافظ المنيا يتابع سير العمل بمراكز تلقى لقاح كورونا بأبوقرقاص.. صور
محافظ المنيا يتابع سير العمل بمراكز تلقى لقاح كورونا بأبوقرقاص.. صور
محافظ المنيا يتابع سير العمل بمراكز تلقى لقاح كورونا بأبوقرقاص.. صور

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محافظ المنيا لقاح كورونا كورونا تطعيم

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