تعرف على أماكن انقطاع المياه غدا في الدقهلية

أعلنت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة الدقهلية، بأنه سيتم إيقاف مرفق مياه بساط لمدة 4 ساعات، وذلك غدا الثلاثاء.

انقطاع المياه سيبدأ من الساعة التاسعة

وأشارت الشركة، إلى أن انقطاع المياه سيبدأ من الساعة التاسعة مساء إلى الساعة الواحدة صباحا وذلك لربط المأخذ الجديد على خط 800 حديد صلب العكر داخل من المأخذ للمرفق.



المناطق المتأثرة



وأوضحت مياه الدقهلية، ان الأماكن المستهدفة التي تتأثر بانقطاع المياه قطاع دكرنس ومركز ومدينه منية النصر ومحله انشاق وبساط كريم الدين وبعض قرى المنصورة طرانيس البحر والبرامون والبدالة والخيارية وكفر بدواى وبدواى وكفر البرامون وسرسو البرامون وقرية شرمساح وميت الخولى عبدلله تابعين لمحافظة دمياط.





