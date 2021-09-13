مسلحون يقتلون 12 في هجوم على قاعدة للجيش شمال غربي نيجيريا

قتل مسلحون، 12 شخصًا في هجوم على قاعدة للجيش شمال غربي نيجيريا، حسبما أفادت وسائل إعلام أوروبية، اليوم الاثنين.

وفي سياق آخر، ذكرت صحيفة "نيجيريان تريبيون" أن قطاع الطرق خطفوا أكثر من 100 طالب وعشرات المعلمين من مدرسة ثانوية عامة في ولاية زامفارا بشمال البلاد.

وقال أحد السكان المحليين إن قطاع الطرق اقتحموا المدرسة حوالي الساعة 11.00 صباحا بالتوقيت المحلي (13.00 بتوقيت موسكو) يوم الأربعاء وفتحوا النار.

وأضاف شاهد عيان للصحيفة "بمجرد دخولهم المدرسة بدأوا في إطلاق النار عشوائيا وخطفوا أكثر من 100 طالب وعشرات المعلمين على الفور".

وخُطف أكثر من 1100 تلميذ من مدارسهم وكلياتهم في منطقة شمال غرب نيجيريا منذ ديسمبر 2020.

وانتشرت عمليات الخطف الجماعي، التي كانت أسلوبا يتبعه المتطرفون في شمال شرق نيجيريا، في شمال غرب البلاد على يد عصابات مسلحة تخطف للحصول على فدية.