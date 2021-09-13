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جنابري يغيب عن مواجهة برشلونة وبايرن ميونخ

الإثنين 13/سبتمبر/2021 - 02:30 م
سيرجي جنابري
سيرجي جنابري
وكالات
تدرب نجم الهجوم روبرت ليفاندوفسكي وزميله كينجسلي كومان ضمن صفوف فريق بايرن ميونخ الألماني لكرة القدم قبل السفر إلى إسبانيا لمواجهة برشلونة الإسباني المقررة غدا الثلاثاء في الجولة الأولى من مباريات دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا، بينما تحوم الشكوك حول سيرج جنابري الذي غاب عن بداية التدريبات.

وتعرض جنابري لإصابة في الظهر خلال المباراة التي فاز بها بايرن على لايبزج 4 / 1 أمس الأول السبت في الدوري الألماني (بوندسليجا) لتحوم الشكوك حول إمكانية مشاركته في مباراة الغد.

ولم تتضح الصورة حول ما إذا كان جنابري قد عاد إلى تدريبات الفريق أم لا بعد الـ15 دقيقة التي جرى السماح فيها لممثلي وسائل الإعلام بحضور تدريبات الفريق.

وكان ليفادوفسكي ضمن الاحتياطيين في المباراة أمام لايبزج كإجراء وقائي بسبب معاناته من مشكلة عضلية، لكنه استطاع المشاركة في المران اليوم بشكل طبيعي كما كان الحال بالنسبة للفرنسي كومان الذي تعافى من مشكلة في ربلة الساق (عضلة السمانة).

وسيكون الوافد الجديد مارسيل سابيتسر متاحا ضمن قائمة اللاعبين تحت قيادة المدير الفني جوليان ناجلسمان رغم إصابته بكدمة في الذراع، بينما يستمر غياب كورنتين توليسو بسبب إصابة في ربلة الساق.

الكلمات المفتاحية

رياضة جنابري برشلونة بايرن ميونخ

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