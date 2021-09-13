أهالي القليوبية عن زيارة رئيس الوزراء: "محصلتش من سنين" (فيديو)

أعدت فضائية "TEN"، تقريرا مصورا يستعرض ردود فعل أهالي القليوبية على زيارة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، لتفقده عدد من منازل أهالي "حياة كريمة".





ووجه الأهالي الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي، ورئيس الوزراء، على اهتمامهم بالقرى المحرومة من الخدمات، داعين الله ان يقويهم، معقبين على زيارة رئيس الوزراء: "دي حاجة محصلتش من سنين، وبلدنا دي مش على الخريطة خالص، وزيارة رئيس الوزراء حاجة تشرف المحافظة كلها".





وزار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، منازل عدد من أهالي قرى "حياة كريمة" بقرية نوى بمحافظة القليوبية، وتحدث معهم عن احتياجاتهم، وبعد الحديث معهم وجه بتوفير ما يحتاجونه من ترميم للمنازل.



