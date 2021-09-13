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بيراميدز يطرد 13 لاعبا في الموسم الجديد

الإثنين 13/سبتمبر/2021 - 02:30 م
بيراميدز
بيراميدز
محمد زويد
استقر مسئولو نادى بيراميدز على رحيل عدد كبير من لاعبى الفريق الكروى الأول، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، لعدم الحاجة لخدمات بعضهم، مع الرغبة في تحقيق استفادة مادية من وراء رحيل البعض الآخر.

قائمة الراحلين عن بيراميدز:-

ووضع بيراميدز ما يقرب من 13 لاعبًا على قائمة الراحلين، ومنهم من رحل بالفعل وهم أحمد الشيخ وعمرو مرعى الذان انتقلا إلى صفوف المصري البورسعيدى، محمد فاروق وطارق طه الذان انتقلا لنادى فيتوشر، ومحمود حمادة الذى انتقل لصفوف فاركو، كما دخل من ضمن قائمة الراحلين إبراهيم حسن وأحمد حمودى ورجب بكار ومحمد فتحى والغانى جون أنطوى وعبده لومالا وكرستيان بينافينتى وويلفيرد كانون.

فى سياق أخر، استقر مسئولو بيراميدز على توجيه الشكر لليوناني تاكيس جونياس المدير الفني للفريق الكروي الأول بالنادى السماوي السابق وتعيين إيهاب جلال مديراً فنياً للفريق بعقد ممتد لمدة موسمين.

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