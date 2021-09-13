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"مش لازم خبرة".. "وزارة الشباب والرياضة" تعلن عن وظائف شاغرة لجميع المؤهلات 2021

الإثنين 13/سبتمبر/2021 - 02:31 م
توظيف مصر
توظيف مصر
قامت وزارة الشباب والرياضة، عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، بالإعلان عن تفاصيل الوظائف المتاحة للشباب من الجنسين (ذكور/اناث) من أصحاب المؤهلات العليا والمتوسطة وفوق المتوسطة ودون مؤهل، لمن لديهم خبرة أو بدون، وذلك ضمن مبادرة "توظيف مصر"، بناءًا على احتياجات السوق من عمالة وموظفين في عدد من التخصصات، برواتب تبدأ من 2200 جنيه.


وظائف للمؤهلات العليا
شركة "أكسيد كول سنتر" تطلب للتعيين لمشروعات WE الآتي:

- خدمة عملاء كول سنتر.

- دعم فني Technical Support.

- أكدت أن العمل يجمع بين online and offline.

الشروط المشتركة:

- خريجو مؤهل عالِ فقط.

- أقصى حد للسن 32 عامًا.

- مستوى اللغة يبدأ من جيد.

- أن يكون من سكان القاهرة الكبرى.

- ذكور وإناث.

- خبرة أو معرفة فقط بالـCCNA أو الـ+N بالنسبة للمتقدمين لوظيفة الدعم الفني.

- موقف واضح من التجنيد بالنسبة للذكور (تمت – تأجيل - إعفاء).

الحقوق والمميزات:

- المرتب لخدمة العملاء: يبدأ من 2700 جنيه.

الدعم الفني: من 3500 جنيه.

- يومان إجازة أسبوعيًا متغيرين.

- 8 ساعات عمل.

- تأمين طبي واجتماعي.

- أرباح سنوية وفرص للترقي.

- تدريبات.

وظائف للمؤهل المتوسط ودون مؤهل
شركة ألبان تطلب للتعيين في القاهرة الآتي:

عمال مخازن

الشروط والحقوق:

- جميع المؤهلات.

- فهم أساليب التخزين الحديثة ومتابعة تطورات المجال.

- إجادة المهارات التنظيمية والقدرة على استغلال المساحات.

- القدرة البدنية على رفع الأشياء الثقيلة.

- المرتب 2500 جنيه.

- تأمين طبي واجتماعي ووجبة.

سائق

الشروط والحقوق:

- التفهم الجيد لطبيعة عمله كسائق سيارة نصف نقل.

- مهارات القيادة في الظروف المناخية الصعبة.

- مهارات القيادة لفترة طويلة دون توقف (4 ساعات على الأقل).

- الإلمام بمبادئ الصيانة الأساسية للسيارات.

- رخصة قيادة مهنية (درجة ثانية على الأقل).

- تأمين طبي واجتماعي ووجبة.

مراقب كاميرات

الشروط والحقوق:

- خبرة في مجال مراقبة الكاميرات.

- مؤهل متوسط أو عالِ.

- إجادة التعامل مع الحاسب الآلي.

- لديه القدرة على الانتباه والتركيز العالي والمتابعة.

- القدرة على التعامل الفوري ورد الفعل السريع في حالات الطوارئ المختلفة.

- المرتب 2200 جنيه.

- تأمين طبي واجتماعي ووجبة.

أمن إداري

الشروط والحقوق:

- حسن المظهر.

- الحصول على ثانوية عامة أو دبلوم.

- ألا يقل السن عن 21 عامًا ولا يزيد عن 45 عامًا.

- موقف محدد من التجنيد.

- المرتب 2500 جنيه.

- تأمين طبي واجتماعي ووجبة.

عمال إنتاج

- إجادة القراءة والكتابة.

- موقف محدد من التجنيد.

- ألا يزيد عن 35 عامًا.

- المرتب 2200 جنيه.

- تأمين طبي واجتماعي ووجبة.

أيام التوظيف المفتوحة
وأعلنت وزارة الشباب والرياضة الإدارة المركزية للمشروعات وتدريب الشباب (الإدارة العامة للمشروعات) بالتعاون مع شركة "مايكروسوف" ومؤسسة "كير مصر" من خلال مبادرة "توظيف مصر" عن اليوم المفتوح للتوظيف لشركة «أمريكانا» (مطاعم كنتاكي - بيتزاهت - هارديز)، وذلك على الوظائف التالية:

- عضو فريق (بائع):

مكان العمل: مدينة نصر - مصر الجديدة - التجمع - المعادي.

الشروط المشتركة:

- ألا يقل المؤهل عن الإعدادية ومتوسط وعالِ وطلبة.

- أقصى حد للسن 35 عامًا.

- مرتب للدائم: 2300 جنيه أساسي (ومرتب الطلبة 1650 جنيهًا).

- من 300 إلى 500 جنيه بدل مواصلات + وجبة + «تيبس» في بعض السلاسل.

- عدد ساعات العمل: 9 ساعات.

وللتقديم يمكنك الذهاب على العنوان: كنتاكي شارع عين شمس بعد أحمد عصمت وقبل ناصية إبراهيم عبدالرازق أمام بي تك الفرع الجديد بعين شمس الشرقية بجوار كوداك وأسفل مستشفى تبارك، يوم الاثنين 13 سبتمبر 2021 من الساعة 12 ظهرًا إلى الساعة 4 عصرًا.

ويمكنك ملء استمارة التقديم من (اضغط هنــــــــــــــا).

ويمكن التقدم لأي من الوظائف السابقة، والاطلاع على المزيد من الوظائف الشاغرة الأخرى، وفرص العمل الشاغرة، يمكن الاطلاع على الصفحة الرسمية لوزارة الشباب والرياضة عبر "فيسبوك".    

الكلمات المفتاحية

وزارة الشباب والرياضة توظيف مصر

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