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نادين نجيم توجه رسالة لإبنها في عيد ميلاده

الإثنين 13/سبتمبر/2021 - 03:55 م
نجل نادين نسيب نجيم
نجل نادين نسيب نجيم
نادين نجدي
نشرت النجمة نادين نسيب نجيم مجموعة صور لإبنها، عبر صفحتها الرسمية بموقع تداول الصور والفيديوهات "إنستجرام" ، لتهنئه بعيد ميلاده.

وعلقت نادين على الصور قائلة :" عقبال ما أشوفك شب مميز وناجح وبصحة منيحة عقبال ما أفرح فيك بعرسك وبنجاحك الله يعطيك أيام حلوة وبيعد عنك ولاد الحرام والحسد والغيرة الله يحط بدربك الناس الطيبة الآدمية يلي بخافوا الله".

وأضافت نجيم :"كل سنة وإنتي بخير يا حياتي يا روح مامي، قلبي وربي راضيين عنك انت وأختك وحياتي كلها الكم ومستعدة اعمل ايا شي تأحميكم الله عطاني ياكم و ما في شي بيفرقني عنكم غير الموت".

تألقت نادين في مسلسلها الآخير "صالون زهرة" من إنتاج شركة الصباح "Cedars Arts Productions"، هو بطولة أيضاً كلاً من معتصم النهار​، ​طوني عيسى​، ​كارول عبود​، نقولا دانيال، ​فادي أبي سمرا. 

الكلمات المفتاحية

نادين نسيب نجيب مسلسل صالون زهرة

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