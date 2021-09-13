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بنك أوف أمريكا يتوقع وصول برميل النفط إلى 100 دولار

الإثنين 13/سبتمبر/2021 - 03:31 م
بوابة الفجر

قال بنك أوف أمريكا جلوبال ريسيرش إنه قد يبكر هدفه لسعر نفط عند 100 دولارا للبرميل إلى الأشهر الستة القادمة من منتصف 2022 إذا جاء الشتاء باردا أكثر من المعتاد، مما من المحتمل أن يقود ارتفاعا في الطلب واتساع عجز الإمداد.

وقال البنك في مذكرة بتاريخ العاشر من سبتمبر إن تزايد البرودة في الشتاء عن المعتاد قد يؤدي إلى ارتفاع الطلب العالمي على النفط بواقع مليون إلى مليوني برميل يوميا، فيما سيتجاوز عجز الإمدادات بسهولة مليوني برميل يوميا وفقا لهذا التصور، بحسب "رويترز" .

وأبقى البنك على توقعه لسعر برنت في النصف الثاني من 2021 عند 70 دولارا للبرميل، متنبأ بأن تتحرك الأسعار في نطاق ضيق، لكنه قال إنه يتوقع سعرا لبرنت عند 75 دولارا للبرميل بحلول نهاية العام مع تنامي عوامل الصعود.

وقال البنك في المذكرة "نتوقع عجوزات متواضعة على مدى الأشهر المقبلة يجب أن تدعم أسعار النفط حتى نهاية العام وما بعد ذلك".

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