صحة سوهاج تضبط معملا غير مرخص يقوم بعمل مسحات كورونا غير معتمدة





وضم الفريق كلا من دكتور محمد سيد فقير مفتش العلاج الحر ودكتور خالد سعد مفتش الصيادلة بالمديرية وا. حماده كامل وبالتعاون مع الجهات المختصة تم ضبط معمل تحاليل غير مرخص بمركز سوهاج ويقوم بعمل مسحات فيروس كورونا غير معتمدة وغير دقيقة وتم ضبط مستلزمات طبية منتهية الصلاحية تستخدم داخل المعمل وتم تحريزها وعمل المحاضر اللازمة بجميع المخالفات.



ومن جانبها أكدت الدكتورة كريمة حامد وكيل وزارة الصحة أن الحملات مستمرة على جميع المنشآت الطبية وبشكل مكثف واتخاذ كافة الإجراءات القانونية المناسبة تجاه المنشآت المخالفة وذلك في إطار حرص مديرية الصحة بسوهاج علي صحة وسلامة المواطنين وتقديم خدمة طبية أمنة.

قام فريق من إدارة العلاج الحر بمديرية الصحة بسوهاج، بناء على توجيهات الدكتورة كريمة حامد وكيل وزارة الصحة بسوهاج والدكتور عمرو العرشي وكيل المديرية وتحت إشراف دكتور محمد محسن عساف مدير إدارة العلاج الحر.