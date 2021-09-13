ننشر أقوال زوجة مهندس طلخا واتهامها المباشر لصديقه



أدلت دعاء عبد العزيز زوجة مهندس طبخا الذي عثر علية بنيل المنصورة أسفل كوبري طلخا، بعد تغيبه ب ١١ يوما بأقوالها أمام نيابة طلخا، ووجهت الاتهام لصديق "محمد ا" كمتهم رئيسي مونه آخر شخص كان معه.



وكانت وجهت نيابة طلخا، في محافظة الدقهلية برئاسة المستشار مصطفى محمد وكيل النائب العام بمركز طلخا، والمستشار حسن شطا مدير النيابة، وتحت إشراف المستشار علاء السعدنى المحامى العام لنيابات جنوب الدقهلية، بسحب عينة "dna" من والد ووالدة المهندس أحمد عاطف، الذي عثر عليه بنيل المنصورة، أسفل كوبري طلخا، بعد ١١ يوما من تغيبه في ظروف غامضة.



وجاء التقرير المبدئي للمهندس أنه تم العثور على الجثة فى حالة تحلل جزئى.



واستمعت نيابة طلخا، لأقوال زوجة المهندس أحمد عاطف الذي عثر عليه بنيل المنصورة بعد اختفائه ١١ يوما في ظروف غامضة.



وتكثف الأجهزة الأمنية بمحافظة الدقهلية، بالتنسيق مع رجال مباحث طلخا، من جهودها بالتحفظ على عدد من كاميرات المراقبة لكشف غموض وملابسات واقعة “مهندس طلخا” المهندس أحمد عاطف الشربيني بن قرية ميت عنتر التابعة لمركز طلخا بمحافظة الدقهلية والذي عثر عليه جثة أسفل كوبري الجامعة بنيل المنصورة بعد اختفائه ١١ يوما في ظروف غامضة.

