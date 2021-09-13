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لبنان يحصل على أكثر من مليار دولار من صندوق النقد الدولي

الإثنين 13/سبتمبر/2021 - 03:44 م
بوابة الفجر

 أعلنت وزارة المالية اللبنانية  الحصول على مبلغ مليار و135 مليون دولار من صندوق النقد الدولي يوم الخميس المقبل. وقالت وزارة المالية، في بيان أوردته "الوكالة الوطنية للإعلام"

اليوم ، إنها "تبلغت من صندوق النقد الدولي بأن لبنان سيتسلم  يوم الخميس المقبل قرابة مليار و135 مليون دولار أمريكي بدل حقوق السحب الخاصة (SDR)، وذلك عن عام 2021 وقيمته 860 مليون دولار وعن عام 2009 وقيمته 275 مليون دولار، على أن يودع في حساب مصرف لبنان".

وكانت وزارة المالية قد طلبت من صندوق النقد الدولي تحويل حقوق السحب الخاصة المتاحة للبنان وبخاصة العائدة إلى عام .2009
 

الكلمات المفتاحية

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