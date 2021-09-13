حالة غضب انتابت المسئولين داخل النادي الأهلي خلال الساعات الماضية بعد تسريب بعض الأخبار والمعلومات للإعلاميين والصحفيين في الفترة الأخيرة فيما يخص أخبار الفريق الأول لكرة القدم بالنادي.





"الجاسوس" يثير قلق إدارة الأهلي





وبدأ جهاز الكرة بالنادي الأهلي البحث عن الجاسوس الذي اعتاد تسريب الأخبار والمعلومات لبعض الإعلاميين والصحفيين في الفترة الأخيرة خصوصا بعد تسريب معلومات حول الراحلين قبل الإعلان الرسمي من إدارة الكرة.





ووعد سيد عبد الحفيظ مدير الكرة مجلس الإدارة بالكشف عن الجاسوس الذي يسرب المعلومات والأخبار الخاصة بالنادي وتحديدا فريق الكرة، واستبعد مدير الكرة أن يكون من يسرب الأخبار والتفاصيل والمعلومات لبعض الصحفيين من داخل الجهاز الإداري والفني.





أخبار الشناوي تفجر أزمة "الجاسوس" في الأهلي





وتفجرت أزمة داخل قطاع الكرة بالنادي الأهلي بعد تسريب بعض العروض التي تلقاها محمد الشناوي حارس مرمى الفريق الكروي الأول والتى تكتمت عليه الإدارة إلا أن البعض قام بتسريب العروض والخبر لبعض الإعلاميين والصحفيين.



