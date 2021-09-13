Advertisements

"بعد 17 عام" افتتاح مقبرة سقارة الجنوبية للزيارة.. تعرف على أسعار التذاكر

الإثنين 13/سبتمبر/2021 - 03:34 م
بوابة الفجر
حسام زيدان
افتتح وزير السياحة والآثار المقبرة الجنوبية للملك زوسر في سقارة، صباح اليوم، وذلك بعد الانتهاء من أعمال الترميم بها والتي بدأت عام ٢٠٠٦.

رافقه خلال الافتتاح الدكتور مصطفي وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار والعميد مهندس هشام سمير مساعد الوزير للشئون الهندسية و المهندس وعدالله أبو العلا الاستشاري الهندسي لقطاع المشروعات والأستاذ صبري فرج مدير عام منطقة آثار سقارة والدكتور أشرف عويس مدير إدارة ترميم آثار سقارة.

وسوف يتم فتح المقبرة للزيارة بدءً من غدًا الثلاثاء ١٤ سبتمبر، على أن تكون أسعار تذاكر الزيارة للمصريين ٤٠ جنية و للطالب المصري ٢٠ جنيه والأجنبي ١٠٠ جنيه و الطالب الأجنبي ٥٠ جنيه.

وتشمل الزيارة مدخل المقبرة الجنوبية والبئر حتى نهايته والتابوت الحجري.

أخبار تهمك

بوادر أزمة نارية بين موسيماني والخطيب

منذ 19 دقيقة

عاجل.. تطور مفاجئ في أزمة إيقاف شيكابالا

منذ 17 دقيقة

عاجل.. مفاجأة كبرى بشأن تقليص عقوبة شيكابالا

منذ حوالي 18 ساعة

عاجل.. أول تعليق من أصالة نصري بعد عقد قرانها

منذ حوالي 15 ساعة

بالأسماء.. تعرف على قائمة الراحلين عن الأهلي

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. الزمالك يحفز مصطفى فتحي بقرار مفاجئ

منذ حوالي 12 ساعة

خطوة واحدة تفصل الزمالك عن ضم الصفقة الذهبية

منذ ساعة و 17 دقيقة

5 قنوات مفتوحة تنقل مباراة برشلونة ضد بايرن ميونخ في دوري أبطال اوروبا

منذ ساعة الا ربع

"الجاسوس" يثير قلق إدارة الأهلي

منذ ساعة الا ربع

عاجل.. الأهلي يعير نجميه إلى فيوتشر اف سي

منذ حوالي 3 ساعات

تعرف على تفاصيل صفقة الزمالك الجديدة

منذ 17 دقيقة

بيراميدز يطرد 13 لاعبا في الموسم الجديد

منذ أقل من ساعتين

ضربة موجعة لريال مدريد قبل مواجهة إنتر ميلان في دوري أبطال أوروبا

منذ 36 دقيقة

عاجل.. فيوتشر إف سي يقترب من ضم نجم الزمالك

منذ 40 دقيقة

عاجل.. نجم جديد يرحل عن صفوف الأهلي

منذ حوالي 23 ساعة

كارتيرون يطالب الزمالك بحسم صفقتين من العيار الثقيل

منذ حوالي 5 ساعات
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
03:41 م

ضربة موجعة لريال مدريد قبل مواجهة إنتر ميلان في دوري أبطال أوروبا

خطوة واحدة تفصل الزمالك عن ضم الصفقة الذهبية

03:00 م

5 قنوات مفتوحة تنقل مباراة برشلونة ضد بايرن ميونخ في دوري أبطال اوروبا

03:30 م

عاجل.. مفاجأة كبرى بشأن تقليص عقوبة شيكابالا

10:30 م

عاجل.. الزمالك يحفز مصطفى فتحي بقرار مفاجئ

04:30 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رسائل السياسة من العراق

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: وهم الشهادة الجامعية.. وثلث أثرياء العالم لم يلتحقوا بالجامعات

عائشة نصار
عائشة نصار

عائشة نصار تكتب: طالبان تظهر «العين الحمراء» لداعش وتغازل القاعدة

ads
Advertisements