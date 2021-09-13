"بعد 17 عام" افتتاح مقبرة سقارة الجنوبية للزيارة.. تعرف على أسعار التذاكر

افتتح وزير السياحة والآثار المقبرة الجنوبية للملك زوسر في سقارة، صباح اليوم، وذلك بعد الانتهاء من أعمال الترميم بها والتي بدأت عام ٢٠٠٦.



رافقه خلال الافتتاح الدكتور مصطفي وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار والعميد مهندس هشام سمير مساعد الوزير للشئون الهندسية و المهندس وعدالله أبو العلا الاستشاري الهندسي لقطاع المشروعات والأستاذ صبري فرج مدير عام منطقة آثار سقارة والدكتور أشرف عويس مدير إدارة ترميم آثار سقارة.



وسوف يتم فتح المقبرة للزيارة بدءً من غدًا الثلاثاء ١٤ سبتمبر، على أن تكون أسعار تذاكر الزيارة للمصريين ٤٠ جنية و للطالب المصري ٢٠ جنيه والأجنبي ١٠٠ جنيه و الطالب الأجنبي ٥٠ جنيه.



وتشمل الزيارة مدخل المقبرة الجنوبية والبئر حتى نهايته والتابوت الحجري.