Advertisements

زوجة أمير طعيمة تطلب من الجمهور الدعاء له بالشفاء العاجل

الإثنين 13/سبتمبر/2021 - 03:36 م
بوابة الفجر
نور طلعت
زوجة أمير طعيمة تطلب من الجمهور الدعاء له بالشفاء العاجل

طلبت چيني، زوجة الشاعر أمير طعيمة، من الجمهور الدعاء له بالشفاء العاجل لإصابته بوعكة صحية شديدة خلال الأيام قليلة الماضية.

وكتبت جيني زوجة أمير طعيمة، عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، قائلة:"بشكر كل الناس اللي بتتصل وبتسأل على أمير.. الحمد لله مش كورنا، ولكن هو تعبان وغير قادر على الرد على التيلفون من 3 أيام.. أرجوكم الدعاء ولما نتطمن هنطمن الجميع.. ولو في شغل متأخر يا ريت يستنى". 

وقد أعلنت چيني، مؤخرًا عن الحالة النفسية السيئة التي يتعرض لها زوجها حيث قالت:"للمهتمين بالأمر، تعرض زوجي الشاعر الكبير مقامًا وخلقًا لضغط نفسي غير محتمل، وعمل بجهد واحترام وإخلاص لم أر في حياتي رجل مثل أمانته في العمل على حساب بيتي ونفسي وأولادي".

وتابعت:" وآخر أسبوعين تعرض لوعكة صحية شديدة شفاه الله منها بدعاء الأم قبل الجميع، وها أنا طريحة الفراش اشتد عليا المرض لدرجة لا أتخيل أنني تخيلت نفسي أصل لهذا الألم والميكروب اللعين، لذلك قررت الخروج عن صمتي".

واستكملت قائلة:"تعرض بيتي لزلازل لا يطيقها إلا المحبين، وكاد ينهار البيت وقررت منذ فترة أبتعد عن أي شئ يخص عمل زوجي حتي بأبدأ الرأي للضغط مثل أي مستمعة له في الشارع، ولكن وجب الكلام.. يفكر أمير بكل جدية في الابتعاد وتغيير مسار عمله لكل الضغوط من الجهلة المرتزقة الغير دارسة ولا تعلم عن الفن، فطفح بي الكيل، ولن أسمح له بذلك ولن أرضى ولو كلفني الكثير من الخسائر، إنه المبدع والفنان والقدوة والزوج العظيم".

الكلمات المفتاحية

جيني طعيمة أمير طعيمة

أخبار تهمك

كارتيرون يطالب الزمالك بحسم صفقتين من العيار الثقيل

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. نجم جديد يرحل عن صفوف الأهلي

منذ حوالي 23 ساعة

عاجل.. أول تعليق من أصالة نصري بعد عقد قرانها

منذ حوالي 15 ساعة

بوادر أزمة نارية بين موسيماني والخطيب

منذ 17 دقيقة

"الجاسوس" يثير قلق إدارة الأهلي

منذ 42 دقيقة

بيراميدز يطرد 13 لاعبا في الموسم الجديد

منذ أقل من ساعتين

بالأسماء.. تعرف على قائمة الراحلين عن الأهلي

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. الزمالك يحفز مصطفى فتحي بقرار مفاجئ

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. مفاجأة كبرى بشأن تقليص عقوبة شيكابالا

منذ حوالي 18 ساعة

خطوة واحدة تفصل الزمالك عن ضم الصفقة الذهبية

منذ ساعة و 15 دقيقة

ضربة موجعة لريال مدريد قبل مواجهة إنتر ميلان في دوري أبطال أوروبا

منذ 34 دقيقة

عاجل.. فيوتشر إف سي يقترب من ضم نجم الزمالك

منذ 38 دقيقة

عاجل.. الأهلي يعير نجميه إلى فيوتشر اف سي

منذ حوالي 3 ساعات

إيهاب جلال يحسم مستقبل عبد الله السعيد بعد مفاوضات الزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

تعرف على تفاصيل صفقة الزمالك الجديدة

منذ ربع ساعة

5 قنوات مفتوحة تنقل مباراة برشلونة ضد بايرن ميونخ في دوري أبطال اوروبا

منذ ساعة الا ربع

موضوعات متعلقة

عاجل.. بدرية طلبة تتعرض لأزمة صحية وتطلب الدعاء من الجمهور

عاجل.. صفحة خالد سليم على "فيسبوك" تعلن تعرضه لأزمة صحية

بعد زيارته لتركي آل الشيخ.. أمير طعيمة يتعاقد على تقديم 6 عروض من "عطل فني" بجدة

رامي جمال يُطالب محبيه بالدعاء لوالده بالشفاء العاجل

أمير طعيمة يدعي للشرنوبي وعمرو مصطفى عقب إصابتهما بكورونا

إيمان رياض تطلب من جمهورها الدعاء بالشفاء لـ علبة الكحلاوي (فيديو)

نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
03:41 م

ضربة موجعة لريال مدريد قبل مواجهة إنتر ميلان في دوري أبطال أوروبا

خطوة واحدة تفصل الزمالك عن ضم الصفقة الذهبية

03:00 م

5 قنوات مفتوحة تنقل مباراة برشلونة ضد بايرن ميونخ في دوري أبطال اوروبا

03:30 م

عاجل.. مفاجأة كبرى بشأن تقليص عقوبة شيكابالا

10:30 م

عاجل.. الزمالك يحفز مصطفى فتحي بقرار مفاجئ

04:30 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رسائل السياسة من العراق

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: وهم الشهادة الجامعية.. وثلث أثرياء العالم لم يلتحقوا بالجامعات

عائشة نصار
عائشة نصار

عائشة نصار تكتب: طالبان تظهر «العين الحمراء» لداعش وتغازل القاعدة

ads
Advertisements