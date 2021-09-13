زوجة أمير طعيمة تطلب من الجمهور الدعاء له بالشفاء العاجل



طلبت چيني، زوجة الشاعر أمير طعيمة، من الجمهور الدعاء له بالشفاء العاجل لإصابته بوعكة صحية شديدة خلال الأيام قليلة الماضية.



وكتبت جيني زوجة أمير طعيمة، عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، قائلة:"بشكر كل الناس اللي بتتصل وبتسأل على أمير.. الحمد لله مش كورنا، ولكن هو تعبان وغير قادر على الرد على التيلفون من 3 أيام.. أرجوكم الدعاء ولما نتطمن هنطمن الجميع.. ولو في شغل متأخر يا ريت يستنى".



وقد أعلنت چيني، مؤخرًا عن الحالة النفسية السيئة التي يتعرض لها زوجها حيث قالت:"للمهتمين بالأمر، تعرض زوجي الشاعر الكبير مقامًا وخلقًا لضغط نفسي غير محتمل، وعمل بجهد واحترام وإخلاص لم أر في حياتي رجل مثل أمانته في العمل على حساب بيتي ونفسي وأولادي".



وتابعت:" وآخر أسبوعين تعرض لوعكة صحية شديدة شفاه الله منها بدعاء الأم قبل الجميع، وها أنا طريحة الفراش اشتد عليا المرض لدرجة لا أتخيل أنني تخيلت نفسي أصل لهذا الألم والميكروب اللعين، لذلك قررت الخروج عن صمتي".



واستكملت قائلة:"تعرض بيتي لزلازل لا يطيقها إلا المحبين، وكاد ينهار البيت وقررت منذ فترة أبتعد عن أي شئ يخص عمل زوجي حتي بأبدأ الرأي للضغط مثل أي مستمعة له في الشارع، ولكن وجب الكلام.. يفكر أمير بكل جدية في الابتعاد وتغيير مسار عمله لكل الضغوط من الجهلة المرتزقة الغير دارسة ولا تعلم عن الفن، فطفح بي الكيل، ولن أسمح له بذلك ولن أرضى ولو كلفني الكثير من الخسائر، إنه المبدع والفنان والقدوة والزوج العظيم".



