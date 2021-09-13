



يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لمواجهة نظيره طلائع الجيش، يوم 21 من الشهر الجاري، ضمن منافسات نهائي بطولة كأس السوبر المصري.





ويحاول الأهلي الفوز بهذه البطولة تعويضًا لفقدان لقب الدوري الذي توج به الزمالك الموسم المنصرم 2020 – 2021.





موعد مباراة الأهلي وطلائع الجيش في السوبر المصري





وكان الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة أحمد مجاهد، قرر استئناف النشاط الكروي بإقامة مباراة السوبر عن الموسم الماضي بين الأهلي وطلائع الجيش يوم 21 سبتمبر الحالي.





فيما تقام مباراتا دور الستة عشر لكأس مصر (الأهلي مع إنبي وسموحة مع بيراميدز) يوم 25 سبتمبر، ومباراة دور الثمانية بين الفائزين في المباراتين يوم 29 سبتمبر، على أن تقام مباراة الدور قبل النهائي بين الزمالك وأسوان يوم 2 أكتوبر والمباراة الأخرى بين الفائز في دور الثمانية مع بتروجيت يوم 3 أكتوبر.





بينما تقام المباراة النهائية لكأس مصر يوم 19