عاجل.. فيوتشر إف سي يقترب من ضم نجم الزمالك





قطع مسؤولو الفريق الاول لكرة القدم بنادي فيوتشر إف سي الصاعد حديثًا للدوري المصري الممتاز شوطًا كبيرًا في طريق الأتفاق لضم نجم الزمالك من أجل تدعيم الصفوف خلال الموسم القادم.





فيوتشر يقترب من ضم جنش





وعلم موقع " الفجر الرياضي " من مصادره الخاصة أن فيوتشر توصل لإتفاق من أجل الحصول على خدمات محمود عبد الرحيم جنش حارس مرمى نادي الزمالك خلال فترة الإنتقالات الصيفية الجارية.





وسبق وأن تلقى جنش ثلاثة عروض من الأتحاد السكندري وفاركو وفيوتشر لكن تبدو فرصة الأخير أقرب إلى ضمه في ظل وجود عرض مالي مميز وافق عليه مسؤولو القلعة البيضاء.





وكان فيوتشر قد حصل على توقيع أكثر من لاعب أبرزهم محمد فاروق وطارق طه من بيراميدز ومحمود حمدي حارس مصر المقاصة ومحمود رزق ومحمود شعبان من الأتحاد السكندري ومحمد حسن لاعب سيراميكا كليوباترا.