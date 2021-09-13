ضربة موجعة لريال مدريد قبل مواجهة إنتر ميلان في دوري أبطال أوروبا





تلقى الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد ضربة موجعة خلال الساعات القليلة الماضية وذلك قبل المواجهة التي ينتظرها الفريق الأربعاء أمام إنتر ميلان في دوري أبطال أوروبا.





تأكد غياب بيل عن مواجهة إنتر ميلان





وقالت صحيفة ماركا الإسبانية أن الجناح الويلزي جاريث بيل خضع إلى الفحوصات الطبية اللازمة اليوم الأثنين وتبين أنه يعاني من إصابة على مستوى أوتار الركبة اليمنى.





وتعد تلك الإصابة هي الأولى لبيل خلال الموسم الجاري خاصةً في ظل ضغط المباريات التي خاضها اللاعب مع فريقه قبل المشاركة مع منتخب بلاده في تصفيات مونديال فيفا قطر 2022.





وبات بيل مهدد بالغياب عن مواجهة إنتر ميلان حيث لم يشارك في فوز فريقه يوم أمس على سيلتا فيجو بخمسة أهداف مقابل هدفين في الجولة الرابعة من البريميرليج.