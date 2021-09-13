تعرف على المقبرة الجنوبية في سقارة بعد افتتاحها اليوم (صور)

قال الدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، إن المقبرة الجنوبية للملك زوسر تقع في الركن الجنوبي لمجموعته الجنائزية في منطقة آثار سقارة.



جاء ذلك على هامش افتتاح المقبرة اليوم للزيارة بعد غلق دام لمدة 17 عامًا لأعمال الترميم وشهد الافتتاح











وزير السياحة والآثار والعميد مهندس هشام سمير مساعد الوزير للشئون الهندسية و المهندس وعدالله أبو العلا الاستشاري الهندسي لقطاع المشروعات والأستاذ صبري فرج مدير عام منطقة آثار سقارة والدكتور أشرف عويس مدير إدارة ترميم آثار سقارة.



وتابع وزيري أن المقبرة تتكون من جزئين الجزء العلوي عبارة عن مبنى كالمصطبة مشيد من الحجر الجيري وبه إفريز مزين بحيات الكوبرا.



والجزء السفلي منحوت في الصخر على عمق يصل إلى حوالى 30 متر ويمكن الوصول إليه بسلم حجرى يؤدي إلى باب منحوت في الصخر أيضًا ثم ممر المدخل به سلم حجرى يؤدي بدوره إلى باب المقبرة والذي يؤدى إلى الممرات الداخلية المؤدية إلى مستوى فراغات المقبرة والحاوية للوحات جدارية مزينة من الفيانس الأزرق.



ويوجد بالمقبرة بئر في نهايته غرفة دفن بها تابوت ضخم من الجرانيت الوردى تماثل غرفة الدفن فى الهرم المدرج.



كما توجد ممرات ودهاليز طويلة عديدة زينت جدرانها بأبواب وهمية تحمل صورة الملك وألقابه، وزينت الجدران بقطع من الفيانس الأزرق.