مانشستر في الصدارة.. ترتيب الدوري الانجليزي بعد مباريات الجولة الرابعة





يسدل اليوم الأثنين الستار على منافسات الجولة الرابعة من بطولة الدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم والتي أفتتحت مبارياتها يوم السبت الماضي حيث يستضيف بيرنلي فريق نادي إيفرتون عند حلول الساعة التاسعة مساءاً.





ترتيب الدوري الأنجليزي بعد مباريات الجولة الرابعة





وبعد مرور أربعة جولات يتصدر مانشستر يونايتد وتشيلسي وليفربول المركز الأول مناصفة بنفس الرصيد عشرة نقاط بعد أن حقق كلًا منهما ثلاثة إنتصارات وتعادل واحد وتبقى الصدارة في حيز رفقاء كريستيانو رونالدو.





فيما يأتي الترتيب كاملًا على النحو التالي :-









1- مانشستر يونايتد - 10 نقاط.

2- تشيلسي - 10 نقاط.

3- ليفربول - 10 نقاط.

4- مانشستر سيتي - 9 نقاط.

5- برايتون - 9 نقاط.

6- توتنهام - 9 نقاط.

7- وست هام - 9 نقاط.

8- إيفرتون - 7 نقاط.

9- ليستر سيتي - 6 نقاط.

10- برينتفورد - 5 نقاط.

11- كريستال بالاس - 5 نقاط.

12- أستون فيلا - 4 نقاط.

13- وولفرهامبتون - 3 نقاط.

14- ساوثهامبتون - 3 نقاط.

15- واتفورد - 3 نقاط.

16- أرسنال - 3 نقاط.

17- ليدز يونايتد - 2 نقطة.

18- بيرنلي- 1 نقطة.

19- نيوكاسل يونايتد - 1 نقطة.

20- نورويتش سيتي - لا يوجد نقاط.