مجموعات دوري أبطال أوروبا قبل إنطلاق مباريات الجولة الأولى





تنطلق يوم غدًا الثلاثاء مباريات الجولة الأولى من مجموعات دوري أبطال أوروبا والتي يسعى فيها كل فريق إلى تحقيق الفوز من أجل ضمان الوصول إلى الدور ثمن النهائي لأعرق البطولات الأوروبية.





مجموعات دوري أبطال أوروبا





وقبل مباريات الجولة الأولى تأتي مجموعات دوري أبطال أوروبا على النحو التالي :-





المجموعة الأولى : مانشستر سيتي الإنجليزي- باريس سان جيرمان الفرنسي- لايبزج الألماني- كلوب بروج البلجيكي.



المجموعة الثانية : أتلتيكو مدريد الإسباني- ليفربول الإنجليزي- بورتو البرتغالي- ميلان الإيطالي.



المجموعة الثالثة : سبورتنج لشبونة البرتغالي- بوروسيا دورتموند الألماني- أياكس الهولندي- بشكتاش التركي.



المجموعة الرابعة : انتر ميلان الإيطالي- ريال مدريد الإسباني- شاختار دونيتسك الأوكراني- شيريف تيراسبول بطل مولدوفا.



المجموعة الخامسة : بايرن ميونخ الألماني- برشلونة الإسباني- بنفيكا البرتغالي- دينامو كييف الأوكراني.



المجموعة السادسة : فياريال الإسباني- مانشستر يونايتد الإنجليزي- أتالانتا الإيطالي- يانج بويز السويسري.



المجموعة السابعة : ليل الفرنسي- أشبيلية الإسباني- ريد بول سالزبورج النمساوي- فولفسبورج الألماني.



المجموعة الثامنة : تشيلسي الإنجليزي- يوفنتوس الإيطالي- زينيت سان بطرسبرج الروسي- مالمو السويدي.





ونصت القرعة قبل إجراءها على عدم وقوع فريقين من نفس البلد في مجموعة واحدة مع التأكيد على تأهل أصحاب المركز الأول والثاني لدور الستة عشر فيما تنتقل الفرق صاحبة المركز الثالث للعب في مسابقة اليوروبا ليج.