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"بعد افتتاحها".. ننشر تفاصيل مشروع ترميم مقبرة سقارة الجنوبية

الإثنين 13/سبتمبر/2021 - 03:52 م
بوابة الفجر
حسام زيدان
قال العميد مهندس هشام سمير مساعد وزير السياحة والآثار للشئون الهندسية إن مشروع ترميم المقبرة الجنوبية في منطقة سقارة بدأ عام ٢٠٠٦، وشمل الدراسات الهندسية والجيوتقنية والجيوبيئية والأثرية للمقبرة.

جاء ذلك على هامش افتتاح المقبرة اليوم للزيارة بعد غلق دام لمدة 17 عامًا لأعمال الترميم وشهد الافتتاح، وزير السياحة والآثار، والأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، والمهندس وعدالله أبو العلا الاستشاري الهندسي لقطاع المشروعات وصبري فرج مدير عام منطقة آثار سقارة والدكتور أشرف عويس مدير إدارة ترميم آثار سقارة.

وتابع سمير، تم تنفيذ أعمال ترميم الممرات السفلية وتدعيم الحوائط و الأسقف و إزالة الشروخ وتثبيت بلاطات الفيانس لاستكمال العناصر الداخلية للمقبرة.

كما تمت إعادة تجميع وترميم التابوت الجرانيتي الموجود في قاع بئر الدفن، وتأهيل المقبرة للزيارة من خلال تمهيد الأرضيات وتركيب سلم يؤدي إلى البئر والمقبرة وإضاءتها بشكل كامل.

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