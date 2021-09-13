الإمارات: أكثر من 90% من سكان الدولة تلقوا الجرعة الأولى من اللقاح المضاد لكورونا

قالت السلطات الصحية في الإمارات، اليوم الاثنين، إن أكثر من 90% من سكان الدولة تلقوا الجرعة الأولى من اللقاح المضاد لفيروس كورونا، وفقًا لقناة سكاي نيوز عربية.

وكانت الصحة الإماراتية، كشفت عن شفاء 1475 حالة جديدة لمصابين كورونا وتعافيها التام من أعراض المرض بعد تلقيها الرعاية الصحية اللازمة منذ دخولها المستشفى، وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 711134 حالة.

وقد أعلنت الصحة الإمارتية، عن إجراء 335439 فحصا جديدا خلال الساعات الـ 24 الماضية على فئات مختلفة في المجتمع، باستخدام أفضل وأحدث تقنيات الفحص الطبي.