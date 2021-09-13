رئيس جامعة أسوان يتفقد امتحانات الترم الثاني بمعهد البحوث والدراسات الأفريقية

تفقد الدكتور أيمن محمود عثمان القائم بأعمال رئيس جامعة أسوان، اليوم الإثنين، امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 2020-2021، وذلك للاطمئنان على سير أعمال الامتحانات بمعهد البحوث والدراسات الأفريقية ودول حوض النيل بالجامعة.







وأكد الدكتور أيمن عثمان رئيس الجامعة، علي تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية في ظل مواجهة فيروس كورونا المستجد كوفيد 19،حرصا على سلامة الدارسين والقائمين على المنظومة التعليمية بالمعهد والعاملين بالجامعة.وأشار إلى تم اتخاذ كافة الاستعدادات اللازمة وتطبيق الاجراءات الاحترازية، فى ظل مواجة فيروس كورونا المستجد ياتى ذلك فى إطار تعليمات مجلس الوزراء ووزارة التعليم العالى والبحث العلمي.وأوضح أنه ستستمر أعمال الامتحانات حتى يوم 23 سبتمبر الجاري، ويحضرها أكثر من 570 طالب منهم 281 طالب (دبلومة) وعدد 243 طالب (ماجستير) وعدد 47 طالب (دكتوراة)، فى مختلف التخصصات العلمية لاقسام الموارد الطبيعية واللغات الافريقية والانثربولوجيا والسياسة والاقتصاد والتاريخ والجغرافيا.وأشار الدكتور السيد عويس عمران عميد معهد البحوث والدراسات الافريقية ودول حوض النيلمؤكدا أن الدراسة كانت في اقسام المعهد المختلفة على نظام التعليمي الهجين، الذي أقره المجلس الاعلى للجامعات، وهو نظام يمزج ما بين حضور المحاضرات، وجهًا لوجه داخل المدرج مع القائمين بالتدريس، وعملية التلقى الإكترونى وذلك من خلال المنصة الرقمية الخاصة بجامعة أسوان للتفاعل مع القائمين.وإستكمل ان التدريس على تلك المنصة وذلك من خلال الاستعانة، ببعض البرامج الحديثة، التى تسهم فى إكساب الطلاب مهارات التعلم الإلكترونى والتعليم عن بعد، مشيرًا إلى أن المعهد يقوم بتنفيذ جميع المقترحات والخطط التى تهدف إلى تطوير العملية التعليمية والنهوض بالمجال البحثى والأكاديمى وخدمة المجتمع والبيئة.وأوضح عميد المعهد ان جامعة أسوان لا تدخر جهدا فى مساعدة الباحثين ومنحهم الأولوية القصوى لتحقيق أعلى مستوى من التقدم العلمى والبحثى وأيضًا التكنولوجى وتقديم كافة التسهيلات والاستعانه بخبرات الاساتذه المتخصصين فى كل مجال.ووجه عمران بسرعة الانتهاء من اعمال الكنترولات، وظهور النتيجة فى اسرع وقت خاصا ان معظم الامتحانات بالنظام الالكترونى لاول مرة.وكان في استقبال الدكتور أيمن عثمان القائم بأعمال رئيس الجامعة الدكتور السيد عويس عمران عميد المعهد والدكتور حسين أدام وكيل المعهد ونخبة من أعضاء هيئة التدريس بمعهد البحوث والدراسات الافريقية ودول حوض النيل.