ارتفاع سعر "بيتكوين" إلى 45.9 ألف دولار





ارتفع سعر عملة بيتكوين الرقمية المشفرة بنسبة 1.4% منذ الساعة 5 من مساء السبت لتصل إلى 45 ألفا و936 دولار في الساعة 12 من مساء اليوم الأحد في نيويورك، وفقا لبيانات جمعتها وكالة بلومبرج للأنباء اليوم .





وتقلبت أسعار بيتكوين بمتوسط تبلغ نسبته 3.3%، حيث يتم تداولها بين 44 ألفا و761 دولار و46 ألفا و259 دولار. وانخفضت الآن بنسبة 29% عن أعلى مستوى عند 64 ألفا و870 دولار الذي وصلت إليه في 14 أبريل.





وفقدت عملة بيتكوين 1.9% من قيمتها في الأسبوع الماضي وارتفعت بنسبة 58% حتى الآن هذا العام.







