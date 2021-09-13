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بوادر أزمة نارية بين موسيماني والخطيب

الإثنين 13/سبتمبر/2021 - 03:58 م
موسيماني والخطيب
موسيماني والخطيب
محمد أيمن

أفادت بعض المصادر الخاصة داخل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي وجود بوادر أزمة نارية بين الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للقلعة الحمراء ورئيس النادي الكابتن محمود الخطيب.

صدام قوي بين موسيماني والخطيب 

وقال المصدر أن موسيماني يسعى لتدعيم مركز حراسة المرمى بوجود محمد الشناوي حارس مرمى طلائع الجيش ليكون بديلًا مناسبًا لمحمد الشناوي في حالة تعرض للإيقاف أو الإصابة بسبب مستوى علي لطفي.

في الوقت الذي يرى فيه مجلس الإدارة متمثل في الرئيس محمود الخطيب أن ملف الصفقات قد تم إغلاقه خاصةً أن الفريق لا يحتاج إلى ضم أي عنصر جديد خلال فترة الإنتقالات الصيفية الجارية.

وكان النادي الأهلي قد تمكن من الحصول على خمسة صفقات تمثلت في كريم فؤاد وبيرسي تاو بالإضافة إلى لويس ميكسيوني وحسام حسن وأخيرًا مصطفى البدري الذي تم إعارته لنادي فيوتشر إف سي.

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