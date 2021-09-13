جوارديولا يشيد بلاعبي مانشستر سيتي خلال مواجهات البريميرليج

أشاد مدرب مانشستر سيتي، بيب جوارديولا، بأداء فريقه الذي انتفض بقوة بعد بداية سيئة في الموسم المحلي الجديد، ليحقق ثلاثة انتصارات متتالية.





تصريحات جوارديولا





قال جوارديولا الذي قاد فريقه للفوز بلقب الدوري ثلاث مرات منذ توليه تدريبه في 2016، إنه يتعين على فريقه تطوير وتحسين مستواه الحالي، والعمل بكل جدية في التدريبات.









وأضاف: "الوضع خلال الأسابيع الثلاثة الأخيرة كان جيداً للغاية، الأسلوب الذي تدربنا به كان مفاجأة نوعاً ما بعد ما حققناه في الموسم الماضي".









وأردف: "كان الالتزام رائعاً من جانب الجميع، ولهذا السبب فإننا تدربنا جيداً للغاية، وأثبتت ذلك النتائج التي حققناها في مواجهة آرسنال، ونوريتش، وليستر".









واختتم: "نأمل في الاستمرار بهذه العقلية، ونرفع المستوى من خلال التدريبات، هذا هو الأساس".









وسيلتقي السيتي مع ضيفه رازن بال شبورت لايبزيج الألماني في الجولة الأولى من دور المجموعات في البطولة الأوروبية الأولى للأندية الأربعاء المقبل.



