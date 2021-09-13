Advertisements

وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية: طالبان تعهدت بحماية حقوق الأقليات والنساء

الإثنين 13/سبتمبر/2021 - 04:00 م
حركة طالبان
حركة طالبان
وكالات

قال وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية مارتن جريفيث، إن حركة طالبان تعهدت بحماية حقوق الأقليات والنساء والعاملين ضمن فرق الإغاثة.

 

وأضاف وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، اليوم الاثنين، في مؤتمر جنيف، أن طالبان قدمت ضمانات بإزالة العوائق أمام المساعدات.

 

وتابع وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية: " التطورات الأخيرة تهدد بكارثة في أفغانستان ويجب توفير مساعدات إنسانية للشعب الأفغاني".

الكلمات المفتاحية

طالبان الامم المتحدة افغانستان

أخبار تهمك

عاجل.. الأهلي يعير نجميه إلى فيوتشر اف سي

منذ حوالي 4 ساعات

ضربة موجعة لريال مدريد قبل مواجهة إنتر ميلان في دوري أبطال أوروبا

منذ 38 دقيقة

عاجل.. أول تعليق من أصالة نصري بعد عقد قرانها

منذ حوالي 15 ساعة

تعرف على تفاصيل صفقة الزمالك الجديدة

منذ 19 دقيقة

5 قنوات مفتوحة تنقل مباراة برشلونة ضد بايرن ميونخ في دوري أبطال اوروبا

منذ أقل من ساعة

بيراميدز يطرد 13 لاعبا في الموسم الجديد

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. الزمالك يحفز مصطفى فتحي بقرار مفاجئ

منذ حوالي 12 ساعة

"الجاسوس" يثير قلق إدارة الأهلي

منذ ساعة الا ربع

بوادر أزمة نارية بين موسيماني والخطيب

منذ ثلث ساعة

عاجل.. فيوتشر إف سي يقترب من ضم نجم الزمالك

منذ 42 دقيقة

عاجل.. نجم جديد يرحل عن صفوف الأهلي

منذ حوالي 23 ساعة

كارتيرون يطالب الزمالك بحسم صفقتين من العيار الثقيل

منذ حوالي 5 ساعات

خطوة واحدة تفصل الزمالك عن ضم الصفقة الذهبية

منذ ساعة و 19 دقيقة

عاجل.. تطور مفاجئ في أزمة إيقاف شيكابالا

منذ 19 دقيقة

عاجل.. مفاجأة كبرى بشأن تقليص عقوبة شيكابالا

منذ حوالي 18 ساعة

بالأسماء.. تعرف على قائمة الراحلين عن الأهلي

منذ حوالي 7 ساعات

موضوعات متعلقة

وصول منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية صنعاء

اليمن.. منح غريفثس "فرصة أخيرة" وترقب لقاء وكيلة غوتيريس

ناشطة يمنية لـ"الفجر" مليشيا الحوثي لم تنفذ اتفاق ستوكهولم بسبب صمت المجتمع الدولي

"جريفيث" يشكر السعودية على دعم الجهود الإنسانية الدولية باليمن

وزير فرنسي: إجلاء المزيد من الرعايا الفرنسيين والأفغان من كابل

بايدن: إجلاء الأفغان يسير على الطريق الصحيح

نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
03:41 م

ضربة موجعة لريال مدريد قبل مواجهة إنتر ميلان في دوري أبطال أوروبا

خطوة واحدة تفصل الزمالك عن ضم الصفقة الذهبية

03:00 م

5 قنوات مفتوحة تنقل مباراة برشلونة ضد بايرن ميونخ في دوري أبطال اوروبا

03:30 م

عاجل.. مفاجأة كبرى بشأن تقليص عقوبة شيكابالا

10:30 م

عاجل.. الزمالك يحفز مصطفى فتحي بقرار مفاجئ

04:30 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رسائل السياسة من العراق

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: وهم الشهادة الجامعية.. وثلث أثرياء العالم لم يلتحقوا بالجامعات

عائشة نصار
عائشة نصار

عائشة نصار تكتب: طالبان تظهر «العين الحمراء» لداعش وتغازل القاعدة

ads
Advertisements