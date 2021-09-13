وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية: طالبان تعهدت بحماية حقوق الأقليات والنساء

قال وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية مارتن جريفيث، إن حركة طالبان تعهدت بحماية حقوق الأقليات والنساء والعاملين ضمن فرق الإغاثة.

وأضاف وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، اليوم الاثنين، في مؤتمر جنيف، أن طالبان قدمت ضمانات بإزالة العوائق أمام المساعدات.

وتابع وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية: " التطورات الأخيرة تهدد بكارثة في أفغانستان ويجب توفير مساعدات إنسانية للشعب الأفغاني".