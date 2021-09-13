تعرف على تفاصيل صفقة الزمالك الجديدة

نجح مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب رئيس اللجنة المؤقتة التي تدير القلعة البيضاء في خسم صفقة من العيار الثقيل خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.









الزمالك يحصل على توقيع حمدي النقاز

حيث كشف مصدر مسئول داخل نادي الزمالك عن حصول اللجنة المؤقتة للنادي على توقيع التونسي حمدي النقاز لاعب الترجي الرياضي التونسي خلال الأيام الماضية.









وأشار المصدر إلى أنه تم التوقيع الإتفاق على ضم اللاعب لمدة ثلاث مواسم مقبلة، يتقاضى في كل موسم 600 ألف دولار، ويتم جدولة باقي المستحقات القديمة للاعب.









وجاء ذلك في ظل وجود رغبة قوية من الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الكروي الأول بالقلعة البيضاء في تدعيم صفوف الفريق قبل بداية الموسم الجديد.







