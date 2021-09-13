عاجل.. تطور مفاجئ في أزمة إيقاف شيكابالا





تترقب جماهير الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك خلال الفترة القليلة القادمة معرفة مصير إيقاف اللاعب محمود عبد الرازق شيكابالا قائد القلعة البيضاء بعد قرار إيقافه بواسطة إتحاد الكرة لثمانية أشهر.





إتجاه قوي لتخفيف عقوبة شيكابالا





وقال مصدر خاص أن لجنة التظلمات التي تظلمت التماس نادي الزمالك لتخفيف العقوبة الموقعة على قائد الفريق تفكر جديًا في تخفيف عقوبة الثمانية أشهر والغرامة التي بلغت 500 ألف جنيه في أعقاب المناوشات التي حدثت عقب مواجهة البنك الأهلي في الجولة الأخيرة من الدوري المصير.





ومن المُنتظر أن تصل العقوبة إلى 4 أشهر بدلًا من ثمانية خاصةً أن الإيقاف لتلك المدة يضر بإدارة نادي الزمالك التي ستصبح مطالبة على دفع راتب اللاعب دون أن يلعب.





في الوقت الذي تنتظر فيه الجماهير البيضاء حسم عقوبة حازم إمام الذي تم إيقافه هو الآخر على خلفية توجيه السباب لجماهير النادي الأهلي أثناء الأحتفال ببطولة الدوري.