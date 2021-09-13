Advertisements

عاجل.. تطور مفاجئ في أزمة إيقاف شيكابالا

الإثنين 13/سبتمبر/2021 - 04:00 م
شيكابالا
شيكابالا
محمد أيمن

تترقب جماهير الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك خلال الفترة القليلة القادمة معرفة مصير إيقاف اللاعب محمود عبد الرازق شيكابالا قائد القلعة البيضاء بعد قرار إيقافه بواسطة إتحاد الكرة لثمانية أشهر.

إتجاه قوي لتخفيف عقوبة شيكابالا

وقال مصدر خاص أن لجنة التظلمات التي تظلمت التماس نادي الزمالك لتخفيف العقوبة الموقعة على قائد الفريق تفكر جديًا في تخفيف عقوبة الثمانية أشهر والغرامة التي بلغت 500 ألف جنيه في أعقاب المناوشات التي حدثت عقب مواجهة البنك الأهلي في الجولة الأخيرة من الدوري المصير.

ومن المُنتظر أن تصل العقوبة إلى 4 أشهر بدلًا من ثمانية خاصةً أن الإيقاف لتلك المدة يضر بإدارة نادي الزمالك التي ستصبح مطالبة على دفع راتب اللاعب دون أن يلعب.

في الوقت الذي تنتظر فيه الجماهير البيضاء حسم عقوبة حازم إمام الذي تم إيقافه هو الآخر على خلفية توجيه السباب لجماهير النادي الأهلي أثناء الأحتفال ببطولة الدوري.

الكلمات المفتاحية

عقوبة إيقاف شيكابالا شيكابالا الزمالك اتحاد الكرة

أخبار تهمك

بيراميدز يطرد 13 لاعبا في الموسم الجديد

منذ أقل من ساعتين

إيهاب جلال يحسم مستقبل عبد الله السعيد بعد مفاوضات الزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

خطوة واحدة تفصل الزمالك عن ضم الصفقة الذهبية

منذ ساعة و 16 دقيقة

بوادر أزمة نارية بين موسيماني والخطيب

منذ 18 دقيقة

بالأسماء.. تعرف على قائمة الراحلين عن الأهلي

منذ حوالي 7 ساعات

تعرف على تفاصيل صفقة الزمالك الجديدة

منذ ربع ساعة

"الجاسوس" يثير قلق إدارة الأهلي

منذ 43 دقيقة

ضربة موجعة لريال مدريد قبل مواجهة إنتر ميلان في دوري أبطال أوروبا

منذ 35 دقيقة

عاجل.. الأهلي يعير نجميه إلى فيوتشر اف سي

منذ حوالي 3 ساعات

5 قنوات مفتوحة تنقل مباراة برشلونة ضد بايرن ميونخ في دوري أبطال اوروبا

منذ ساعة الا ربع

عاجل.. أول تعليق من أصالة نصري بعد عقد قرانها

منذ حوالي 15 ساعة

كارتيرون يطالب الزمالك بحسم صفقتين من العيار الثقيل

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. نجم جديد يرحل عن صفوف الأهلي

منذ حوالي 23 ساعة

عاجل.. الزمالك يحفز مصطفى فتحي بقرار مفاجئ

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. مفاجأة كبرى بشأن تقليص عقوبة شيكابالا

منذ حوالي 18 ساعة

عاجل.. فيوتشر إف سي يقترب من ضم نجم الزمالك

منذ 39 دقيقة

موضوعات متعلقة

مفاجأة مدوية في عقوبة إيقاف كهربا حتى نهاية الموسم

موقف لجنة الاستئناف باتحاد الكرة من تخفيف عقوبة كهربا

بعد إيقاف شيكابالا القاسي.. 3 طرق أمام الزمالك للرد على الجبلاية (تقرير)

خطوة واحدة تفصل شيكابالا عن اللجوء للمحكمة الدولية "كأس"

اتحاد الكرة يُحدد شرطًا وحيدًا لتخفيف عقوبة محمود شيكابالا

توضيح عاجل من إتحاد الكرة حول عقوبة شيكابالا

نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
03:41 م

ضربة موجعة لريال مدريد قبل مواجهة إنتر ميلان في دوري أبطال أوروبا

خطوة واحدة تفصل الزمالك عن ضم الصفقة الذهبية

03:00 م

5 قنوات مفتوحة تنقل مباراة برشلونة ضد بايرن ميونخ في دوري أبطال اوروبا

03:30 م

عاجل.. مفاجأة كبرى بشأن تقليص عقوبة شيكابالا

10:30 م

عاجل.. الزمالك يحفز مصطفى فتحي بقرار مفاجئ

04:30 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رسائل السياسة من العراق

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: وهم الشهادة الجامعية.. وثلث أثرياء العالم لم يلتحقوا بالجامعات

عائشة نصار
عائشة نصار

عائشة نصار تكتب: طالبان تظهر «العين الحمراء» لداعش وتغازل القاعدة

ads
Advertisements