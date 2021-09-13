"بدعوة من الوزير" تعرف على أولى الجنسيات زيارة لمقبرة سقارة الجنوبية (صور)

التقى وزير السياحة والآثار بعدد من السائحين من ألمانيا والبرازيل وروسيا وأمريكا وأسبانيا وجزر الكاريبي وبولندا والبرتغال في منطقة سقارة الأثرية



جاء ذلك على هامش افتتاح المقبرة اليوم للزيارة بعد غلق دام لمدة 17 عامًا لأعمال الترميم وشهد الافتتاح، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، والمهندس وعدالله أبو العلا الاستشاري الهندسي لقطاع المشروعات وصبري فرج مدير عام منطقة آثار سقارة والدكتور أشرف عويس مدير إدارة ترميم آثار سقارة.



وحرص هؤلاء السائحون على الحديث مع الوزير، حيث أعربوا عن حبهم لمصر ولمقاصدها السياحية وعما شاهدوه من عظمة و عراقة الحضارة المصرية.



ودعاهم الوزير لافتتاح المقبرة، وأعربوا عن سعادتهم بهذه الدعوة حيث سيكونوا أول زائرين المقبرة منذ أكثر من ١٥ عام.