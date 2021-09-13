صلاح يقترب من تحقيق رقم تاريخي جديد في البريميرليج





نجح الدولي المصري محمد صلاح لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول الإنجليزي إلى الوصول للمئوية الأولى له في البريميرليج بعد أن سجل هدف تاريخي في شباك فريق نادي ليدز يونايتد.





صلاح يقترب من تحطيم رقم دروجبا





وقالت شبكة سكواكا للإحصائيات عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الإجتماعي تويتر أن صلاح نجح في تكرار إنجاز الإيفواري ديديه دروجبا أسطورة فريق نادي تشيلسي الذي وصل إلى 100 هدف في البريميرليج.





ويعد صلاح ودروجبا الثنائي الوحيد من القارة الأفريقية اللذان حققا هذا الأنجاز في الملاعب الأنجليزية ويبقى أمام صلاح أربعة أهداف لمعادلة أرقام الأيفواري في الملاعب الأنجليزية وخمسة أهداف للأنفراد بالرقم القياسي التاريخي.