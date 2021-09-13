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النصر والجزيرة وحلمية الزيتون يتصدرون دوري كرة السلة باتحاد الإعاقات الذهنية

الإثنين 13/سبتمبر/2021 - 04:10 م
دوري كرة السلة باتحاد الإعاقات الذهنية
دوري كرة السلة باتحاد الإعاقات الذهنية
الفجر الرياضي

نظم الاتحاد الرياضي المصري للإعاقات الذهنية، برئاسة المهندسة أمل مبدى، فاعليات الدور الأول من بطولة الجمهورية للسلة، بالصالة المغطاة بنادي مدينة نصر.

وقالت المهندسة أمل مبدى إن فاعليات البطولة أقيمت على مدار ثلاثة أيام، وشارك فيها 130 لاعب ولاعبة، في الإعاقات الفكرية والداون سيندروم، يمثلون أندية (وادي دجلة، النصر، سبورتنج، مركز شباب الجزيرة، مركز شباب التجمع الأول، مركز شباب حلوان، مركز شباب حلمية الزيتون، مركز شباب روض الفرج)   

وأضافت: "المنافسات تقام بنظام دوري المجموعة الواحدة، وتلعب المباراة في الإعاقة الفكرية على 4 أشواط، مدة كل شوط 8 دقائق، فيما تلعب مباراة الداون سيندروم على شوطين، مدة كل شوط 10 دقائق، ويحصل الفائز على نقطتين، فيما يحصل المهزوم على نقطة واحدة.

وبانتهاء المباريات، تصدر مركز شباب حلمية الزيتون جدول منافسات الإعاقة الفكرية بنين برصيد 8 نقاط، وجاء في المركز الثاني مركز شباب حلوان ب 7 نقاط، وفي المركز الثالث مركز شباب الجزيرة ب 6 نقاط، والمركز الرابع مركز شباب روض الفرج ب 5 نقاط، والمركز الخامس نادي سبورتنج ب 4 نقاط.

فيما تصدر مركز شباب الجزيرة ترتيب جدول منافسات داون سيندروم بنين برصيد 6 نقاط، وجاء وادي دجلة في المركز الثاني ب 5 نقاط، ثم سبورتنج في المركز الثالث ب 4 نقاط، واحتل مركز شباب حلمية الزيتون المركز الرابع ب 3 نقاط.

وتصدر نادي النصر جدول ترتيب منافسات داون سيندروم بنات برصيد 7 نقاط، وتساوى مركز شباب روض الفرج، ومركز شباب حلمية الزيتون، ومركز شباب التجمع الأول، في المركز الثاني برصيد 6 نقاط، ثم جاء وادي دجلة خلفهم برصيد 5 نقاط.

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رياضة دوري كرة السلة باتحاد الإعاقات الذهنية الاعاقات الذهنية اخبار الرياضة

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