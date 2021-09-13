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بالذهبي.. لقاء الخميسي تتألق في أحدث جلسة تصوير

الإثنين 13/سبتمبر/2021 - 05:07 م
بوابة الفجر
مي شاهين
نشرت الفنانة لقاء الخميسي، عبر صفحتها على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام"، صور لها من أحدث جلسة تصوير لها.

وظهرت لقاء الخميسي بإطلالة أنيقة حيث ارتدت فستان ذهبي،وحازت الصور على إعجاب المتابعين.


يذكر أن أخر أعمال الفنانة لقاء الخميسي، هو مسلسل "أجازة مفتوحة" الذي يعرض حاليا على قناة on.

مسلسل "أجازة مفتوخة" تدور أحداثه في إطار اجتماعي عائلي، ومن المقرر عرضه بعد رمضان المقبل،وتعتمد قصة مسلسل "أجازة مفتوحة، على العائلة بشكل كبير من خلال 3 عائلات تدور حولهم الأحداث، وهو بطولة سميحة أيوب، شريف منير، دنيا ماهر، لقاء الخميسي، نور محمود، وكوكبة مميزة من النجوم.

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