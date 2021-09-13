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موعد مباراة أستون فيلا المقبلة فى الدوري الإنجليزي

الإثنين 13/سبتمبر/2021 - 04:59 م
أستون فيلا
أستون فيلا
علي ماهر حلمي

يواجه نادي أستون فيلا نظيره نادي ايفرتون يوم السبت المقبل ضمن منافسات الجولة الخامسة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

موعد مباراة أستون فيلا ضد ايفرتون

ومن المقرر ان تقام المباراة بين الفريقين يوم السبت فى تمام الساعة السادسة والنصف مساءا بتوقيت القاهرة على ملعب فيلا بارك.

وتذاع المباراة بين الفريقين على قناة بي ان سبورت المشفرة المالكة لحقوق بث بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز فى الشرق الأوسط وشمال افريقيا.

وكان نادي استون فيلا قد خسر أمام نظيره نادي تشيلسي بنتيجة ثلاثة اهداف مقابل لاشئ ضمن منافسات مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.

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